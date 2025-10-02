باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله ناصرمکارم شیرازی در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مردم در حوزه ازدواج، اشتغال، معیشت و مسکن گفت: حل دغدغه‌های اقتصادی مردم و تسهیل گذران زندگی روزمره آنها از مسائل مهم است و مجلس باید با ایفای دقیق نقش تقنین و نظارتی خود برای حل آنان گام بردارد.

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی هم در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همبستگی و وفاقی که پس از جنگ در میان مردم مشاهده شد، نمونه‌ای از وعده‌های الهی است ابراز امیدواری کرد و گفت: خداوند این رحمت را همواره شامل حال همه مسلمانان و شیعیان کند.

آیت الله جعفر سبحانی هم بر نقش آفرینی مجلس در قانون مهریه و زندانیان ناشی از آن تأکید کرد و افزود: مهاجرت روستاییان به شهر‌ها باید با فراهم کردن زمینه‌های اشتغال مهار شود، تا اقتصاد روستایی تقویت شود.

آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز با تأکید بر اینکه سوءمدیریت ریشه بسیاری از مشکلات است گفت: برای سامان یافتن امور کشور باید انسان‌های صالج و شایسته در جایگاه مدیریتی قرار گیرند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار‌ها گزارشی از برنامه‌های مجلس برای بهبود میعشت مردم ارائه کرد و با اشاره به لزوم اصلاح شیوه پرداخت کالابرگ تاکید کرد: با استفاده از کالابرگ باید قیمت چند قلم کالای اصلی را در طول سال ثابت نگه داریم به نحوی که افزایش قیمت‌ها برای این کالا‌های اساسی بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان نباشد و مابه‌التفاوت آن را دولت با کالابرگ الکترونیک جبران کند.

وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس تلاش می‌کنند قوانینی را که دولت در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد و مجلس نیز ضرورت آن را تشخیص داده، تصویب کنند و در کنار دولت تلاس می‌کنیم مشکلات مردم حل شود.