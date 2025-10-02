باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه امروز در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن آذربایجانغربی که در سالن وحدت ارومیه برگزار شد با اشاره به چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی استان گفت: ناترازی در حوزه انرژی، تأمین مالی و فشارهای مالیاتی مهمترین موانع تولید به شمار میروند و در صورت تداوم این روند، بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابت خود را از دست خواهند داد.
قاسم کریمی با بیان اینکه تحریمها فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان و معدنکاران نهاده است، اظهار کرد: بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم از اقتصاد ملی دارد، اما بیش از ۶۰ درصد هزینههای کشور را پرداخت میکند که انتظار داریم مجلس و دولت توجه ویژهای به مشکلات این بخش داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش ۱۳۰ درصدی سهمیه مالیاتی استان طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، افزود: خوشبختانه با پیگیریهای استاندار و نمایندگان، بخشی از این فشارها در سال جاری تعدیل شد، اما لازم است در تدوین بودجه ۱۴۰۵، اصلاحات اساسیتری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین به نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: در حالیکه در برنامه هفتم رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده، طی دو سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. تثبیت نرخ ارز و تکنرخی شدن آن از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای استاندار آذربایجانغربی قدردانی کرد و گفت: طی ۲۹۰ روز گذشته با تشکیل ستادهای توسعه استان، مرز و دریاچه ارومیه اقدامات ارزشمندی در حوزه سرمایهگذاری، استفاده از ظرفیتهای مرزی و مدیریت منابع آب انجام شده است. برگزاری همایش سرمایهگذاری با معرفی ۸۵۰ طرح و حضور هیئتهایی از ۱۸ کشور نمونهای از این دستاوردهاست.
وی ضمن تقدیر از خانه صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل صمت استان برای برگزاری این مراسم، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی بخش خصوصی، دولت و نمایندگان مجلس برای عبور از شرایط سخت اقتصادی و تقویت جایگاه صنعتگران و معدنکاران استان هستیم.