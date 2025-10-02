باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری در «سی‌وهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد» درباره رشد بخش کشاورزی در یک سال گذشته، خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی کشور از منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسیده یعنی رشدی معادل ۵.۶ واحد درصد داشته است و این جهش، نه‌تنها نشان از توانمندی داخلی دارد، بلکه ثابت می‌کند بخش کشاورزی می‌تواند موتور محرک توسعه کشور باشد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی کشور ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر و ۵۴ درصدی تولید میوه‌های گرمسیری

وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این وزارتخانه در تولید محصولات راهبردی افزود: در یک سال گذشته، تولید شکر ۲۷ درصد و تولید میوه‌های گرمسیری ۵۴ درصد افزایش یافته است.

نوری با اشاره به این که در تأمین موز، تولید داخلی به بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده تا پایان دولت چهاردهم، واردات این محصول به صفر برسد.

وی، ادامه داد: همچنین در محصولات راهبردی همچون گوشت قرمز و شکر نیز برنامه خودکفایی با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: عدالت در دسترسی به منابع، توزیع نهاده‌ها، انتصابات و تخصیص مجوزها از اصول جدی ما در وزارتخانه است. در همین راستا، توزیع نهاده‌های یارانه‌ای در مناطق روستایی و بین دامداران کوچک و سنتی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور در سیاست‌گذاری‌هاست.

نوری درباره وضعیت ارزی در تأمین امنیت غذایی ادامه داد: در گذشته برای واردات کالاهای اساسی تا ۲۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد. اما در سال گذشته، با وجود کاهش این رقم به ۱۱.۵ میلیارد دلار و حتی صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری، بدهی‌های معوق به تأمین‌کنندگان پرداخت و امنیت غذایی بدون کمبود کالا حفظ شد که نشان‌دهنده انضباط مالی، مدیریت جهادی و عملکرد دقیق در حوزه تنظیم بازار است.

وی با اشاره به روزهای سخت «جنگ ۱۲ روزه» و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور گفت: در همان روزها، با وجود فشارها و نگرانی‌های شدید، حتی در یک شهرستان هم کمبود کالا مشاهده نشد. این موفقیت مرهون مدیریت میدانی، آمادگی کامل و همکاری تمام فعالان بخش کشاورزی بود.

وزیر جهاد کشاورزی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه کشاورزی را تضعیف اعتماد به توان داخلی دانست و ادامه داد: برخی هنوز باور ندارند که می‌توانیم امنیت غذایی خود را ۱۰۰ درصد داخلی کنیم. در حالی‌که تجربه ما نشان می‌دهد می‌توانیم با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، حتی صادرکننده محصولات کشاورزی باشیم.

ایران، دومین کشور دنیا در پرورش گاو شیری است

نوری با اشاره به جایگاه فنی کشور در دامپروری گفت: در حال حاضر، ایران پس از آمریکا دومین کشور جهان در پرورش گاو شیری است. این جایگاه حاصل سال‌ها تلاش، دانش فنی و مدیریت جهادی در بخش دامپروری است. ما امروز نه‌تنها نیازی به واردات لبنیات نداریم، بلکه صادرکننده نیز شده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ جهاد و مدیریت جهادی باید در عمل تداوم یابد؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس اثبات شد، امروز نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، نیازمند همین باور و اراده هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق محروم، افزود: توسعه کشاورزی باید روستاپایه و عدالت‌محور باشد. ما هم از واحدهای بزرگ و زنجیره‌ای حمایت می‌کنیم و هم اجازه نمی‌دهیم دامدار کوچک یا کشاورز روستایی در چرخ توسعه قربانی شود.

وی همچنین از فعال شدن همکاری با کانون‌های پیشکسوتان جهاد برای تقویت نظارت، بازرسی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: از تجربه و انگیزه جهادگران دیروز در مدیریت امروز بهره خواهیم گرفت.

نوری با تأکید بر حفظ هویت جهادی وزارتخانه ادامه داد: ما آمده‌ایم تا با عمل به وظایف خود، عزت و اعتبار جهاد را حفظ کنیم و ثابت کنیم که همچنان فرزندان جهاد، اهل «توانستن» هستند.

در این مراسم از کتاب «از هراز تا افلاک» زندگی‌نامه فرمانده جهادگر؛ شهید احمدامین طبرسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی