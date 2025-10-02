نمایندگان تنیس ساحلی ایران که جهت حضور در مسابقات جهانی، عازم تایلند شده‌اند در نخستین بازی از سد رقبای خود گذشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی در شرایطی به میزبانی تایلند آغاز شد که نمایندگان کشورمان با درخشش در بازی‌های نخست، موفق شدند برتری خود را به حریفان دیکته کنند.

در یکی از این بازی‌ها، امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با بازیکنان انگلیسی که در غالب تیم هنگ‌کنگ به میدان آمده بودند با نتایج ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ به پیروزی رسیدند.

در دیگر بازی برگزار شده، فرهان و شهریار اههرزاد در رقابت با بازیکنانی از کشور آمریکا و هلند دیدار کردند که این بازی نیز با نتایج ۶-۲ و ۶-۱ به سود نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

برچسب ها: تنیس ساحلی ، مسابقات تنیس
خبرهای مرتبط
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
حریفان ایران در تنیس بین‌قاره‌ای مشخص شدند
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
یزدانی: عدم حضور خارجی‌ها در لیگ برتر تنیس اتفاق خوبی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
آخرین اخبار
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هاشمیان: هدفمان پیروزی در خانه برابر گل گهر است/ در آینده بازیکن برای ترمیم تیم می‌گیریم
لغو بازی ملوان - خیبر به دلیل آب گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران
صعود سینا ولی‌زاده به رنکینگ ۱۳ جهانی پاکت بیلیارد
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال