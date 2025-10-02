مسئول ارتباطات مرکز نور ازارائه بیش از ۵۰۰ عنوان مقاله با موضوع امام حسن عسکری (ع) در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مسئول ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی امروز پنجشنبه دهم مهرماه به مناسبت سالروز ولادت یازدهمین اخترتابناک امامت و ولایت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: میلاد پر خیر و برکت حضرت امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین خورشید تابناک امامت و ولایت که در ۸ ماه ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری قمری در شهر مدینه واقع شده است را خدمت تمامی اصحاب رسانه تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) با توجه به رسالت دیرینه خود مبنی بر دیجیتال کردن تمامی محتوا‌هایی علوم اسلامی و انسانی، موفق شده است آثار و اقدامات ارزشمندی را در باب سیره معصومان علیهم السلام دیجیتالیزه و به جامعه نخبگانی و عامه مردم ارائه کند.

این محقق و پژوهشگر علوم و معارف اسلامی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده پیرامون سیره اهل بیت (ع) با موضوع امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل نکاتی را ارائه کرد: 

پایگاه مجلات تخصصی (نورمگز)

در پایگاه نورمگز با جستجوی (امام حسن عسکری) به بیش از ۵۰۰۰ عنوان مقاله با موضوعات متنوع و در رشته‌های مختلف علمی، دسترسی خواهید داشت. با توجه به حجم قابل توجه مجلات و مقالات در نورمگز می‌توان ادعا کرد که بیشترین مجموعه مقالات را درباره زندگانی آن حضرت در اختیار خواهید داشت. 

پایگاه کتابخانه دیجیتال (نورلایب)‌

شاید در حوزه علوم اسلامی و انسانی کمتر پایگاهی همانند پایگاه نورلایب از نظر تعداد کتاب و امکانات متنوع بتوان پیدا کرد! با جستجوی (امام حسن عسکری) می‌توانید به بیش از ۱۲۰۰۰ عنوان کتاب درباره ابعاد مختلف زندگانی آن حضرت دسترسی داشت باشید. 

پایگاه حوزه‌نت 

این پایگاه اینترنتی با موضوع ترویج و تبلیغ در فضای اینترنت فعالیت دارد. بخش ویژه‌نامه از حوزه‌نت با گردآوری مجموعه اطلاعات مناسبتی و مذهبی، امکان مطالعه و تحقیق را بسیار آسان نموده است. ویژه نامه خورشید یازدهم بسته کاملی از ابعاد مختلف زندگانی و سیره امام حسن عسکری (ع) را ارائه نموده است. 

حجت الاسلام والمسلمین مقیسه در پایان اظهار کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) که مصداق بارز وحدت حوزه و دانشگاه می‌باشد، پس از سه دهه تلاش و مجاهدت توانسته آثار و برکات ارزشمندی را به تمامی مسلمانان و به ویژه شیعیان در اقصی نقاط دنیا ارائه دهد و این برکات بحمدلله با عنایت و دوراندیشی مقام معظم رهبری بود که در سال ۱۳۶۸ دستور تأسیس این مرکز علمی را دادند.

برچسب ها: امام حسن عسکری ، نورمگز
خبرهای مرتبط
دانشنامه مجازی دفاع مقدس در قم معرفی شد
آیت‌الله سبحانی:
مرکز تخصصی کلام برای مقابله با جریان‌های الحادی تأسیس شد
حوزه علمیه باید پیشگام هوش مصنوعی باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باید قیمت برخی کالاهای اساسی با کالابرگ ثابت نگه داشته شود
آغاز فصل جدید فعالیت‌های مسجدی در قم با همراهی کانون‌های فرهنگی هنری
واقفین و خیرین عمران معنوی مساجد را دریابند
کانون‌های مساجد نسل جایگزین برای فرماندهان شهید را تربیت می‌کند
تقویت تاب‌آوری مراکز غذا و دارو در دستور کار پدافند غیرعامل قم
ارائه ۵۰۰ عنوان مقاله با موضوع امام حسن عسکری (ع) در پایگاه نورمگز
مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است
دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو در قم
آخرین اخبار
دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو در قم
ارائه ۵۰۰ عنوان مقاله با موضوع امام حسن عسکری (ع) در پایگاه نورمگز
مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است
تقویت تاب‌آوری مراکز غذا و دارو در دستور کار پدافند غیرعامل قم
باید قیمت برخی کالاهای اساسی با کالابرگ ثابت نگه داشته شود
آغاز فصل جدید فعالیت‌های مسجدی در قم با همراهی کانون‌های فرهنگی هنری
واقفین و خیرین عمران معنوی مساجد را دریابند
کانون‌های مساجد نسل جایگزین برای فرماندهان شهید را تربیت می‌کند
کشف دارو مکمل و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در قم
بسیاری از ناترازی‌های موجود در کشور، ریشه در ناترازی‌های مدیریتی و شناختی دارد
تمرکز کانون‌های مساجد بر رسانه، کتاب و هنر است
بدون حضور روحانیت، مدیریت عملیات‌های پیچیده جنگی میسر نمی‌شد
بی توجهی به ثبت خاطرات روحانیت در دوران دفاع مقدس خسارت راهبردی است
جنگ ۱۲ روزه؛ سندی بر اثبات حقانیت کلام رهبری در بی اعتمادی به آمریکا