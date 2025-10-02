مدیر نظارت بیمه مرکزی در رسانه ملی گفت:  در پایان مهرماه، شرکت بیمه‌ای را ما اقدام به پایش میزان پایبندی خود به مقررات بیمه مرکزی خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حق ورودیلو مدیر نظارت بیمه مرکزی در رسانه ملی گفت:  در پایان مهرماه، شرکت بیمه‌ای را ما اقدام به پایش میزان پایبندی خود به مقررات بیمه مرکزی خواهیم کرد. این پایش از طریق مرکز فاوا انجام می‌شود و مشخص خواهد کرد که شرکت‌های بیمه به صورت اختیاری از این سامانه استفاده می‌کنند و پایبندی آنها به الزامات قانونی چگونه است.

او بیان کرد: به منظور حفظ انضباط در صنعت بیمه، از ارائه کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها خودداری خواهند کرد. به این ترتیب، بیمه مرکزی عملاً امکان صدور بیمه‌نامه‌ها را از شرکت‌های بیمه با این روش سلب خواهد کرد.

او گفت: در صورت شناسایی مدیران متخلفی که از تکالیف قانونی سرباز زده و آنها را اجرا نکرده‌اند، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت. امیدواریم که چنین مواردی وجود نداشته باشد، اما در صورت بروز هر گونه تخلف، برخورد نظارتی محکمی از سوی بیمه مرکزی با این موضوع انجام خواهد شد.

