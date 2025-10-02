باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - اکبر دادروان گفت:واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و تامین سرپناه مناسب برای مددجویان در حال احداث هستند. بر اساس برنامهریزی صورت گرفته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد:اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان برای هر واحد به این طرح اختصاص یافته است که از محل منابع حمایتی و در چارچوب تفاهم نامه ۵۰ واحدی هزینه شده است.
گفتنی است که با تکمیل این واحدها بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای تحت پوشش بهزیستی برطرف می شود و شرایط زندگی آنان بهبود می یابد.