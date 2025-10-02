وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رسوب بالای کالاها یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که بار مالی و هزینه‌های مضاعفی را بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید علی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از گمرکات بندر شهید رجایی ونشستی با فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان اقتصادی مجموعه دریایی و بندری، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت تاکید و اظهار کرد: هدف‌مان کاهش این موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینه‌ها به حداقل برسد.

وی با بیان ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات و تجارت بین‌المللی، بیان کرد: برای تحقق این اهداف، باید الگوی گمرک مدرن در کشور پیاده‌سازی شود.

وزیر امور اقتصاد ودارایی ضمن دعوت از بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در تحول گمرکی کشور ، گفت: در راستای تحقق این امر، بخش خصوصی باید بیش از گذشته وارد عمل شده و در کنار دولت نقش‌آفرینی کند.

مدنی‌زاده با اشاره به ایجاد تحول جدی در نظام گمرکی کشور تصریح کرد: این تحول بدون بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی بندر شهید رجایی از تلاش‌های فعالان اقتصادی و گمرکی در تسریع روند کالاهای اساسی درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر ضرورت تحول اساسی در نظام گمرکی کشور تاکید کرد.

وزیر اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه خود به استان هرمزگان از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی از جمله گمرک، محوطه کانتینری، انبارها و اسکله‌ها بازدید کرد و در جریان فعالیت و برنامه توسعه زیرساخت‌ها در این بندر قرار گرفت.

ایرنا

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، رسوب کالا
