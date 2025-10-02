رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: انحراف از جاده مینی بوس در محور آبادان به ماهشهر قبل از بندر شادگان ۲۴ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ یاسین افرا گفت: حادثه صبح امروز به مرکز هدایت عملیات بحران EOC دانشگاه علوم پزشکی آبادان اطلاع داده شد که بلافاصله هفت دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

وی افزود: ۲ مصدوم خانم ۴۹ و ۳۴ ساله به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان و سه خانم ۴۵، ۵۶ و ۶۵ ساله به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند.

افرا گفت: همچنین پنج خانم ۳۹، ۴۵، ۵۰ ، ۵۵ و ۵۲ ساله به بیمارستان آیت‌الله طالقانی و شهید بهشتی، ۱۳ نفر شامل ۲ خانم۴۰ ساله، ۲ خانم ۴۲ ساله و ۶ خانم ۵۴، ۴۷، ۴۳، ۱۰، ۱۹ و ۴۹ ساله به همراه سه مرد ۱۵، ۴۶ و ۴۷ ساله به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: یک مصدوم ۳۷ساله با رضایت شخصی پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان اعزام نشد.

