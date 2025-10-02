باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، با تبیین ماهیت ایمان و آثار اجتماعی آن، بر ضرورت تحول در سبک زندگی بر اساس مبانی دینی تاکید کرد.
او با بیان اینکه برگزارکنندگان مراسم اعتکاف باید احساس ایمان داشته باشند، بیان کرد: وقتی سبک زندگی، اسلامی و دینی شود، نمادهای جامعه رنگ و بوی خدایی میگیرد؛ این تغییر پارادایم، نه تنها در عبادات فردی که در تمام شئون زندگی اجتماعی تاثیرگذار است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه به نقد سبک زندگی غربی پرداخت و هشدار داد: متاسفانه در جامعه شاهد جابهجایی مفاهیم خوب و بد هستیم؛ زمانی کلمه «سگ» ناسزا بود، اما امروز سبک زندگی "فرزندسگی" رواج یافته است؛ امروز بیحجابی را نشانه تمدن قلمداد میکنند و این یک انحراف آشکار است.
حجتالاسلام والمسلمین ولدان، کانون خانواده را محور اصلی سخنان خود قرار داد و اظهارکرد: اگر بپرسند اعتکاف چه فایده خانوادگی دارد، پاسخ این است که وقتی به سمت خدا حرکت میکنیم، در حقیقت بنیاد خانواده را محکم میسازیم؛ امروزه خانواده و به ویژه مادران، در خط مقدم مقابله با نقشههای شیطانی غرب قرار دارند و تقویت این نهاد، یک ضرورت است.
او با تبیین اولویتهای اخلاقی در سبک زندگی اسلامی، به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) استناد کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند «صحبت و رفتار محبتآمیز روزانه در خانه، فضیلتش بیشتر از اعتکاف در مسجدالنبی است»؛ این کلام نورانی به ما میآموزد که اگرچه حضور در همایشها و اعتکافها خانواده را تقویت میکند، اما رفتار نیکو در حریم خانه، اولویت مطلق دارد و با یاد علی (ع) و آل پیامبر (ص) عجین شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه به ضرورت نوآوری در برگزاری مراسم اعتکاف پرداخت و گفت: نباید کمبود امکانات را بهانه کنیم؛ ما میتوانیم گونههای جدیدی از این فریضه گرانبها را تعریف کنیم؛ مانند «اعتکاف علمی» که در آن معلمان و دانشآموزان یک شب را در مسجد به مطالعه بپردازند، یا «اعتکاف خدمت» که با رویکرد دانشبنیان و دانشجویی به انتخاب و حل مسائل شهر میپردازد.
حجتالاسلام والمسلمین خطاب به مسئولان شهری افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز باید مسائل و چالشهای شهر را به مساجد بیاورند و در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دهند؛ این رویکردی کاملا سازگار با نگاه اسلام به مسجد به عنوان کانون پویای جامعه است.
او ادامه داد: این دورهمیها و نشستها باید منجر به تولید بستههای فکری، معنوی و عملیاتی شود تا از تمامی نهادها از جمله مساجد، مجمعهای قرآنی، دانشآموزان و اصناف به طور همزمان حمایت به عمل آید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: همچنین پیشنهاد میشود حلقههای قرآنی معلمان در شورای توسعه قرآن استان شکل گیرد تا برای تحقق یک زندگی والا و مبتنی بر ارزشها، برنامهریزی مناسبی داشته باشیم.
رئیس شورای هیاتهای مذهبی استان فارس نیز در این نشست بر لزوم تطبیق محتوای مجالس مذهبی با نیازهای روز جامعه تاکید کرد و گفت: اگرچه عشق به اهل بیت (ع) امری ماندگار و اصیل است، اما شیوه و محتوای ارائه شده باید پاسخگوی نیازهای نسل امروز باشد.
رضا محمدیان با نقد رویکرد سالهای گذشته اظهارکرد: در گذشته تمرکز اصلی تنها بر خود برگزاری مراسم بود، اما امسال باید رویکردی جدید در پیش گرفته شود.
او، زیبایی حقیقی را در فضیلتهای عملی دانست و بیان کرد: آمادگی، ایثار، فداکاری و گذشت، ارزشهای اصیلی هستند که جوانان ما در عرصههای مختلف به زیبایی آنها را متجلی ساختهاند.
رئیس شورای هیاتهای مذهبی استان فارس با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور که آن را مشابه شرایط جنگی خواند، هشدار داد: تاثیرات جنگ روانی میتواند به مراتب مخربتر و آسیبرسانتر از تهدیدات جنگ نظامی باشد.
محمدیان بر لزوم آمادگی جوانان در برابر اینگونه تهدیدات تاکید کرد و افزود: تبیین دقیق این مفاهیم و ارائه راهکارهای مقابله با جنگ روانی، باید به یکی از محورهای اصلی سخنرانیها در مجالس مذهبی تبدیل شود.
او، وظیفه اصلی مبلغان و سخنرانان مذهبی را تبیین حقایق و بصیرتافزایی دانست و ابراز امیدواری کرد: محتوای این مجالس باید بهگونهای طراحی و ارائه شود که نه تنها از تضعیف بنیه معنوی جامعه جلوگیری کند، که همچون زنجیری محکم، دلها را به معارف ناب اهل بیت (ع) پیوند زده و در عمل، جامعه را در برابر طوفانهای فکری واکسینه کند.
سرهنگ مجید علیپور جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) با اعلام اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است، بر لزوم تبیین این جایگاه در اذهان عمومی تاکید کرد.
او با ترسیم یک الگوی زیارتی یکپارچه گفت: مسافری که به قصد زیارت امام رضا (ع) به مشهد میرود، سفر خود را با زیارت حرم حضرت معصومه (س) در قم تکمیل میکند؛ ما نیز باید شیراز را چنان معرفی کنیم که زیارت حرم شاهچراغ (ع) و دیگر امامزادگان بزرگوارش، برای هر مسافری در این دیار به یک ضرورت روحی تبدیل شود.
جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع)، اعتکاف را فرصتی استراتژیک برای معرفی ابعاد گوناگون هویت شیراز خواند و بیان کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، تنها یک عبادت جمعی نیست، بلکه پیامی به تمام ایران است که شیراز، هم شهر حرم و هم شهر حماسه است.
سرهنگ علیپور افزود: اینجا هم آستان مقدس شاهچراغ (ع) وجود دارد و هم یادگارهای گرانقدر دوران دفاع مقدس؛ اعتکاف باید بتواند این دو وجه را همزمان به نمایش بگذارد.
او در ادامه با گرامیداشت نقش مردم در هشت سال دفاع مقدس، به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: اتحاد مقدس بین مردم و نیروهای مسلح، پیروزی در جنگ تحمیلی و همچنین جنگهای جدید را تضمین میکند؛ دشمن برای تزریق یاس تلاش میکند، اما ملتی که در طول دفاع مقدس درخشیدند، امروز نیز با بصیرت و وحدت، در میدان حاضر هستند.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، امیدآفرینی را یکی از رسالتهای اصلی کنشگران عرصه فرهنگ برشمرد و هشدار داد: نقد سازنده لازمه پیشرفت است، اما باید مراقب باشیم فضای نقد به فضایی برای تخریب کلیت نظام و تضعیف روحیه امید در جامعه تبدیل نشود؛ مراسمی مانند اعتکاف، با نشاط معنوی که ایجاد میکند، خود بزرگترین عامل مقابله با یاس است.
سرهنگ علیپور از تمامی دستاندرکاران خواست تا با برنامهریزی منسجم و جریانسازی هوشمندانه، مراسم اعتکاف پیش رو را به حماسهای معنوی تبدیل کنند که هم تکریم عبادت است، هم تبیین جایگاه شیراز به عنوان پایتخت معنوی ایران و هم نمایش اقتدار ملی برآمده از ایمان و وحدت.
حفظ فلسفه عبادی مراسم اعتکاف مورد توجه باشد
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد انجوینژاد مسئول جبهه فرهنگی انقلاب فارس گفت: اعتکاف صرفاً یک عبادت ساده نیست، بلکه نیازمند انزوا، تفکر و اعمال خاص است.
او با اشاره به موج اخیر استقبال عمومی که باعث شده ظرفیت بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی تکمیل شود، تصریح کرد: اکنون دو مدل اعتکاف در کشور برگزار میشود، نخست عتکاف سنتی با همان شرایط انزوای کامل و تمرکز بر عبادت فردی و دوم اعتکاف برنامهمحور که به عنوان یک مسیر اولیه برای جذب افراد جدید (اغلب جوانترها) شکل گرفته است.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب فارس با اشاره به اینکه گاهی در مدل برنامهمحور، برخی برنامهها با فلسفه اصلی اعتکاف در تضاد است، گفت: مشغول شدن به بازیهای موبایلی یا فعالیتهایی که فرد را از تمرکز دور میکند، ناشی از عدم وجود جایگزین است. مدیریت این فضا و ارائه برنامههایی که شکوفایی معنوی را تسهیل کند، باید در اولویت باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بهرهبرداری از ظرفیتهای محلی و شهری در طول اعتکاف اشاره کرد و گفت: فعالان و نخبگان محلی (مانند معلمان یا مشاوران) باید شناسایی شده و در دل اعتکاف به مردم معرفی شوند تا میز خدمت مشاوره یا رسیدگی به مشکلات در محل برپا شود، شبیه به طرحهایی که در نماز جمعه اجرا شده است.
حجتالاسلام انجوینژاد بر اهمیت حضور فعال مساجد در سه روز اعتکاف در فضای عمومی تأکید کرد و افزود: این فعالان باید با اطلاعرسانی دائمی حتی از طریق پخش تصاویر داخل مسجد برای رهگذران نشان دهند که مسجد زنده و فعال است و این امر، تبلیغات منفی علیه تعطیلی مساجد را خنثی میکند.