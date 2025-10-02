سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع انفجار در یک مرکز آموزشی در خیابان کارگر شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۰ روز جاری یک مورد انفجار در یک مرکز آموزشی واقع در خیابان کارگر شمالی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دو طبقه با کاربری آموزشی بود که در طبقه همکف آن یک آزمایشگاه قرار داشت. در این آزمایشگاه، سیلندر هیدروژن به‌طور ناگهانی منفجر شد که بر اثر آن بخشی از دیوارها و پنجره‌های آزمایشگاه تخریب شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد. همچنین یک زن و یک مرد دیگر دچار آسیب‌دیدگی شدید شدند و دو نفر نیز بر اثر اصابت شیشه دچار جراحات سطحی شدند.

ملکی با بیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند، گفت: خوشبختانه این حادثه منجر به شعله‌وری و حریق نشد و عملیات ایمن‌سازی توسط آتش‌نشانان در حال انجام است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در خصوص این حادثه گفت: در حال حاضر بیماران و مصدومان حادثه فوق به مرکز درمانی منتقل شدند آتش نیز تقریبا خاموش شده است.

دکتر رضاییان افزود: متاسفانه آزمایشگاه فوق کاملا آسیب دیده است و حتی دیواره‌ها و شیشه‌های آن ترکیده است. ما شاهد خسارت بسیاری زیادی در این آزمایشگاه هستیم.

برچسب ها: دانشگاه تهران ، حادثه انفجار
خبرهای مرتبط
پنجمین «بهار»، متولد مهر بود
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
رئیس دانشگاه تهران:
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله/ امکان تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی
هوش مصنوعی، زبان اشاره و آینده ناشنوایان در ایران
انهدام باند کلاهبرداری در تهران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
رعایت استاندارد‌ها و تأمین منابع آب، شرط حیاتی پیشگیری از حریق در تهران/ توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق پایتخت
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس
بهداشت روان در بحران؛ شناخت و درمان اختلال اضطراب اجتماعی + فیلم
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
پیام شینا انصاری درپی درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست
آخرین اخبار
افنجار در آزمایشگاه نفت دانشکده متالوژی
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
اگر فرزندتان علاقه‌ای به ازدواج ندارد اجبار نکنید
پیام شینا انصاری درپی درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست
بهداشت روان در بحران؛ شناخت و درمان اختلال اضطراب اجتماعی + فیلم
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
انهدام باند کلاهبرداری در تهران
آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله/ امکان تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی
رعایت استاندارد‌ها و تأمین منابع آب، شرط حیاتی پیشگیری از حریق در تهران/ توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق پایتخت
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس
هوش مصنوعی، زبان اشاره و آینده ناشنوایان در ایران
خطوط توسعه‌ای، ۱۷۰ کیلومتر به طول خطوط مترو تهران اضافه می‌کند
هوای تهران ناسالم شد؛ ۲ ایستگاه در وضعیت خطرناک
بازپس‌گیری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی شمیرانات توسط منابع طبیعی
ارائه بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی توسط نیرو‌های عملیاتی شبکه امدادونجات کشور
لزوم دست کشیدن از انسانی که لایق محبت شما نیست + فیلم
ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ای و فرهنگی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی
سازمان بازرسی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارد
دستور وزیر رفاه برای بهره‌مندی از ظرفیت موسسات مردم‌نهاد در حوزه بهزیستی
زنان سالمند تنها شناسایی می‌شوند
نصب تندیس شهید بابایی در ورودی تهران، پاسداشت قهرمانان همیشه زنده