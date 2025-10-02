باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۰ روز جاری یک مورد انفجار در یک مرکز آموزشی واقع در خیابان کارگر شمالی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دو طبقه با کاربری آموزشی بود که در طبقه همکف آن یک آزمایشگاه قرار داشت. در این آزمایشگاه، سیلندر هیدروژن بهطور ناگهانی منفجر شد که بر اثر آن بخشی از دیوارها و پنجرههای آزمایشگاه تخریب شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد. همچنین یک زن و یک مرد دیگر دچار آسیبدیدگی شدید شدند و دو نفر نیز بر اثر اصابت شیشه دچار جراحات سطحی شدند.
ملکی با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی همچنان در محل حضور دارند، گفت: خوشبختانه این حادثه منجر به شعلهوری و حریق نشد و عملیات ایمنسازی توسط آتشنشانان در حال انجام است.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز در خصوص این حادثه گفت: در حال حاضر بیماران و مصدومان حادثه فوق به مرکز درمانی منتقل شدند آتش نیز تقریبا خاموش شده است.
دکتر رضاییان افزود: متاسفانه آزمایشگاه فوق کاملا آسیب دیده است و حتی دیوارهها و شیشههای آن ترکیده است. ما شاهد خسارت بسیاری زیادی در این آزمایشگاه هستیم.