باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو با تخریب شیشه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان قم قرار گرفت.
سرهنگ غلامرضا براتی افزود: با بهرهگیری از منابع اطلاعاتی و بررسی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته، مأموران کلانتری ۱۷ موفق به شناسایی سارق سابقهدار شدند، این فرد در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.
وی تصریح کرد: متهم تاکنون به ارتکاب ۳ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
منبع:پلیس قم