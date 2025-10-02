فرمانده انتظامی شهرستان قم از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای داخل خودرو خبر داد که با تخریب شیشه اقدام به سرقت می کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو با تخریب شیشه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان قم قرار گرفت.

سرهنگ غلامرضا براتی افزود: با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی و بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، مأموران کلانتری ۱۷ موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند، این فرد در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم تاکنون به ارتکاب ۳ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: دستگیری سارقان ، سرقت داخل خودرو
دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو در قم
