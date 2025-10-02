تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین مسابقه خود از کاوا مقابل تاجیکستان به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین مسابقه خود از رقابت‌های آسیای مرکزی موسوم به کاوا که به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، از ساعت ۱۳ امروز (پنجشنبه، دهم مهر) به مصاف تاجیکستان رفت و به پیروزی رسید. 

شاگردان لی در تیم ایران که روز در نخستین مسابقه خود قرقیزستان را شکست داده بودند، امروز هم موفق شدند سه بر صفر تاجیکستان را از پیش رو بردارند. 

ست اول: ۲۵ بر ۱۵

ست دوم: ۲۵ بر ۷

ست سوم: ۲۵ بر ۷

تیم ملی ایران در سومین مسابقه خود فردا (جمعه، یازدهم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف ازبکستان می‌رود. 

رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان کاوا با حضور تیم‌های ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از نهم مهر آغاز شده و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال زنان ، تیم ملی والیبال بانوان ، مسابقات جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران در جام کاوا
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
آخرین اخبار
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال
از توصیه پروین به درویش تا اخراجی عجیب در فوتبال انگلیس + فیلم
فیفا فورا درباره عدم صدور ویزا برای «تاج» و «قلعه‌نویی» ورود کند
اسطوره کشتی جهان: تمرینات فشرده و تعهد کشتی‌گیران ایرانی رمز موفقیت آنهاست
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
سایت پرتغالی: ساپینتو دوئل آسیایی را به ناندینیو باخت
زمان برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون والیبال مشخص شد
اعلام اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات بین‌المللی ارمنستان
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
راهیابی سه سنگ‌نورد ایرانی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
پایان ثبت‌نام انتخابات فدراسیون روئینگ؛ محسن شادی تک کاندیدا شد
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
استقلال ۰ - ۱ المحرق/ شکست دوباره آبی‌پوشان در آسیا
گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد
جزئیات صادر نشدن روادید تاج، قلعه‌نویی و همراهان برای سفر به آمریکا