تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین مسابقه خود از کاوا مقابل تاجیکستان به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین مسابقه خود از رقابتهای آسیای مرکزی موسوم به کاوا که به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، از ساعت ۱۳ امروز (پنجشنبه، دهم مهر) به مصاف تاجیکستان رفت و به پیروزی رسید.
شاگردان لی در تیم ایران که روز در نخستین مسابقه خود قرقیزستان را شکست داده بودند، امروز هم موفق شدند سه بر صفر تاجیکستان را از پیش رو بردارند.
ست اول: ۲۵ بر ۱۵
ست دوم: ۲۵ بر ۷
ست سوم: ۲۵ بر ۷
تیم ملی ایران در سومین مسابقه خود فردا (جمعه، یازدهم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف ازبکستان میرود.
رقابتهای والیبال قهرمانی زنان کاوا با حضور تیمهای ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از نهم مهر آغاز شده و به مدت پنج روز پیگیری میشود.