باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ جواد گوزلی با اشاره به تولید بیش از ۷ هزار تن ماهیان سردابی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد برای حداقل ۹۰۰ نفر فرصت اشتغال مستقیم و ۲۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم در استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌های پیشرو در زمینه پرورش ماهیان خاویاری است که شروع پرورش ماهیان خاویاری از سال ۹۰ بوده است و استحصال خاویار به میزان ۲۴ کیلوگرم از ابتدای امسال بوده است.

وی گفت:سرانه مصرف آبزیان در استان حدود ۸ کیلو و ۴۰۰ گرم است که در مقایسه با مصرف کشوری که میزان ۱۴ و نیم کیلوگرم و مصرف جهانی با مصرف ۲۰ کیلوگرم فاصله زیادی دارد.

وی اشاره کرد: سال گذشته برای اولین بار در کشور تعداد ۱۴ کارگاه دانش آموزی طبخ آبزیان ویژه دانش آموزان دختر متوسطه در راستای آموزش طبخ و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان در استان برگزار شد.