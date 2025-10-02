مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان با تولید ۱۸ میلیون قطعه ماهیان زینتی رتبه ششم کشور را داراست و تولید ۳۰ درصد جلبک اسپیرولینای کشور در تبریز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ جواد گوزلی با اشاره به تولید بیش از ۷ هزار تن ماهیان سردابی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد برای حداقل ۹۰۰ نفر فرصت اشتغال مستقیم و ۲۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم در استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌های پیشرو در زمینه پرورش ماهیان خاویاری است که شروع پرورش ماهیان خاویاری از سال ۹۰ بوده است و  استحصال خاویار به میزان ۲۴ کیلوگرم از ابتدای امسال بوده است.

وی گفت:سرانه مصرف آبزیان در استان حدود ۸ کیلو و ۴۰۰ گرم است که در مقایسه با مصرف کشوری که میزان ۱۴ و نیم کیلوگرم و مصرف جهانی با مصرف ۲۰ کیلوگرم فاصله زیادی دارد.

وی اشاره کرد: سال گذشته برای اولین بار در کشور تعداد ۱۴ کارگاه دانش آموزی طبخ آبزیان ویژه دانش آموزان دختر متوسطه در راستای آموزش طبخ و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان در استان برگزار شد.

برچسب ها: جهادکشاورزی ، ماهی زینتی
