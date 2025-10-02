بر اساس اعلام آخرین رنکینگ انجمن جهانی پاکت بیلیارد (WPA) ملی‌پوش پاکت بیلیارد کشورمان با درخشش در مسابقات بین المللی موفق شد برای نخستین بار در رتبه ۱۳ رنکینگ جهانی هی بال جهان قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سینا ولی‌زاده ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رشته پاکت بیلیارد، با درخشش در رقابت‌های بین‌المللی موفق شد جایگاه ارزشمند رتبه ۱۳ جهانی هی بال را به دست آورد.

انجمن حرفه‌ای پاکت بیلیارد (WPA) در آخرین به‌روزرسانی رنکینگ جهانی خود، اسامی برترین ورزشکاران را منتشر کرد که بر اساس آن، ولی‌زاده با عملکردی درخشان به رتبه سیزدهم جهان صعود کرد. این موفقیت برای نخستین بار در تاریخ این رشته در ایران به دست آمده و افتخاری بزرگ برای جامعه بولینگ و بیلیارد کشور محسوب می‌شود.

رشته پاکت بیلیارد دارای یک رنکینگ واحد جهانی است و به دو بخش آماتور و حرفه‌ای تفکیک نمی‌شود؛ از این رو دستیابی به چنین جایگاهی نشان‌دهنده جایگاه واقعی ورزشکاران در سطح بین‌المللی است.

