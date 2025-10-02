قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
در این کارخونه های واقعا گران فروش و دروغگو و اشغال درست کن روببندید به خدا که اکثریت قاطع مردم از اینا کاملا ناراضی اند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اینجانب به هیچ وجه این قیمت ها رو قبول نمیکنم معامله فسخه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکالی
۱۸:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
درحسرت یک زندگی معمولی پیرشدیم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودروهای داخلی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۵۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
عزیز دلیل اصلی بی تدبیری وسیاستهای نابخردانه است حالا خودرو نباشد یا نگیریم واجب نیست قیمت گوشت ومرغ و برنج که بیداد میکند قیمت مسکن که در طول ۵سال هزار برابر شده وبسیاری شرمنده زن وبچه هایشان شده اندکه مایهتاج اولیه وبسیار سطحی زندگی را با هزار گرفتاری ودو سه شیفت کارکردن شاید بتوانند تهیه کنند خلاصه مازندگی نمیکنیم فقط در تلاشیم تا زنده بمانیم
