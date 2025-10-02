پلیس انگلیس گفت بر اثر حمله با خودرو و چاقو در منچستر سه نفر کشته و چهار نفر زخمی و شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی حمله با خودرو و چاقو در مقابل یک کنیسه در منچستر انگلیس، پلیس از کشته شدن سه نفر از جمله مهاجم و زخمی شدن چهار نفر خبر داد.

این حادثه روز پنج‌شنبه همزمان با روز یوم کیپور - مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان - در مقابل کنیسه هیبر کنگره پارک هیتون رخ داد.

بر اساس گزارش پلیس منچستر بزرگ، مهاجم نتوانسته وارد کنیسه شود و در عملیات نیرو‌های پلیس هدف تیراندازی قرار گرفته است.

سرویس آمبولانس شمال غرب بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ در محل حاضر شده و در حال رسیدگی به مجروحان است.

اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، تأیید کرد که خطر فوری برطرف شده، اما از شهروندان خواست از حضور در منطقه خودداری کنند.

کی یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، نیز سفر خود به دانمارک را نیمه‌کاره رها کرده و برای شرکت در جلسه اضطراری کبرا به لندن بازگشته است.

این حمله در ساعت ۹:۳۱ صبح به وقت محلی و در زمانی رخ داد که یهودیان در حال برگزاری مراسم مذهبی خود بودند. پلیس هنوز انگیزه مهاجم را اعلام نکرده است.

منبع: رویترز

چاقوکشی در لندن ، حوادث بین الملل
