رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به طرح بتا به عنوان ابتکاری نوین در بازگرداندن اموال مسروقه و ایجاد سرمایه اجتماعی، گفت: هفته فراجا فرصتی است تا پلیس آگاهی ضمن تجلیل از تلاش کارآگاهان برتر، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و عملیاتی جلوه‌ای تازه از پیوند پلیس و مردم را به نمایش بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد شریفی در تشریح برنامه‌های هفته فراجا اظهار کرد: پلیس آگاهی در کنار مأموریت‌های تخصصی خود، تلاش می‌کند با رویکردی اجتماعی، حضور و نقش آفرینی در زندگی روزمره مردم را پررنگ‌تر سازد.

وی افزود: برگزاری روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر کشور، دیدار با خانواده معظم شهدا، اجرای پویش " نه به سرقت "، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نیز اجرای طرح ابتکاری بتا، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی در ادامه به طرح بتا اشاره کرد و گفت: طرح «بتا» با هدف ایجاد بانک تصویری استرداد اموال مسروقه راه اندازی شده است تاکنون بیش از ۳۱۵۰ فیلم و کلیپ کوتاه از اقلام مکشوفه تهیه و در صفحه اختصاصی این طرح در فضای مجازی منتشر شده است تا مالباختگان سراسر کشور بتوانند اموال خود را شناسایی و تحویل بگیرند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس آگاهی، اجرای این طرح نه تنها موجب افزایش رضایت مندی شهروندان و قدردانی مالباختگان از پلیس شده، بلکه در ایجاد توازن در تصویر وقوع و کشف سرقت در جامعه و نیز ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس آگاهی نقش آفرینی موثری داشته است.

بر اساس گزارش پلیس، سرهنگ شریفی خاطر نشان کرد: پلیس آگاهی با این اقدامات در کنار کشف علمی جرایم و دستگیری مجرمان، به دنبال احقاق حقوق مردم و بازگرداندن آرامش واقعی به خانواده‌های مالباخته است.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، فراجا
خبرهای مرتبط
شبکه دنا آماده انعکاس هرچه بهتر خدمات فراجا
عملیات موفق پلیس آگاهی استان _شناسایی و دستگیری عضو دیگر باند آدم ربایی
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی اضغر خسروجردی
۲۰:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خانه مارا درشهریاردزد زد نه اموال خبری شد نه دستگیری سارقین ولی هفته نیروی انتظامی تبریک
۰
۰
پاسخ دادن
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
آخرین اخبار
جمع‌آوری معتادین متجاهر از نقاط آسیب خیز و پر تردد تهران توسط اداره بازرسی پلیس
اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی زندان قزلحصار 
سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی؛ تسریع روند‌های قضایی و کاهش مراجعات حضوری
پلیس راه: احتمالا خستگی و خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در فیروزکوه بوده است
پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
روز سالمندان؛ فرصتی برای توجه به نسل طلایی جامعه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تهرانگردی وابستگان نظامی ۲۴ کشور/ برنامه‌های گردشگری پایتخت تا پایان مهر ادامه دارد
چگونگی پیشگیری از آتش سوزی در منازل مسکونی + فیلم
قاتل امام جماعت موقت مسجدی در باغ فیض تهران بازداشت شد
جشنواره جوانان بریکس با حضور نمایندگان ایران برگزار شد
وقوع ۲ تصادف مرگبار در پایتخت؛ تجاوز به چپ حادثه آفرید
رییس شورای شهر تهران: دولت و مجلس به مطالبات مدیریت شهری توجه کنند
تشریح برنامه‌های هفته فراجا در پلیس آگاهی/ راه‌اندازی طرح «بتا» برای استرداد اموال مسروقه
انفجار سیلندر هیدروژن در مرکز آموزشی در خیابان کارگر/ یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند
جاده چالوس یکطرفه می‌شود