باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد شریفی در تشریح برنامههای هفته فراجا اظهار کرد: پلیس آگاهی در کنار مأموریتهای تخصصی خود، تلاش میکند با رویکردی اجتماعی، حضور و نقش آفرینی در زندگی روزمره مردم را پررنگتر سازد.
وی افزود: برگزاری روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر کشور، دیدار با خانواده معظم شهدا، اجرای پویش " نه به سرقت "، تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و نیز اجرای طرح ابتکاری بتا، از جمله مهمترین برنامههای این هفته است.
وی در ادامه به طرح بتا اشاره کرد و گفت: طرح «بتا» با هدف ایجاد بانک تصویری استرداد اموال مسروقه راه اندازی شده است تاکنون بیش از ۳۱۵۰ فیلم و کلیپ کوتاه از اقلام مکشوفه تهیه و در صفحه اختصاصی این طرح در فضای مجازی منتشر شده است تا مالباختگان سراسر کشور بتوانند اموال خود را شناسایی و تحویل بگیرند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس آگاهی، اجرای این طرح نه تنها موجب افزایش رضایت مندی شهروندان و قدردانی مالباختگان از پلیس شده، بلکه در ایجاد توازن در تصویر وقوع و کشف سرقت در جامعه و نیز ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس آگاهی نقش آفرینی موثری داشته است.
بر اساس گزارش پلیس، سرهنگ شریفی خاطر نشان کرد: پلیس آگاهی با این اقدامات در کنار کشف علمی جرایم و دستگیری مجرمان، به دنبال احقاق حقوق مردم و بازگرداندن آرامش واقعی به خانوادههای مالباخته است.