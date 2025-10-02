رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری در جریان جنگ ۱۲ روزه، خواستار توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به مطالبات مالی مدیریت شهری و ضرورت لحاظ آنها در فرآیند بودجه‌ریزی کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران روز پنجشنبه در سومین روز از برگزاری هفتاد و ششمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی مراکز استان‌ها با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران‌های شهری، اظهار کرد: ما از دولت مطالبات قابل توجهی داریم که تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نشده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: در آن شرایط، آبروی کشور در خطر بود و هیچ نهادی مسئولیت ساماندهی خانه‌های تخریب‌شده و آسیب‌دیده را بر عهده نگرفت؛ در نتیجه شورا و شهرداری تهران به صورت مستقل وارد عمل شدند و با تصویب اقدامات لازم، فرآیند شهرسازی را به گونه‌ای مدیریت کردند که شان ملی حفظ شود.

چمران افزود: در جریان این بحران، بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران تخریب شد و بیش از هشت هزار واحد آسیب دید. همه مراحل بازسازی و ساماندهی این واحد‌ها توسط شهرداری و با تصویب شورا انجام شد، بدون آنکه حتی یک ریال از دولت بابت این اقدامات دریافت شود.

وی همچنین به استقرار حدود ۲۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان در هتل‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این خدمات نیز بدون حمایت مالی دولت صورت گرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران، خواستار توجیه نمایندگان مجلس شد تا در زمان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، مطالبات شهرداری‌ها نیز به طور جدی لحاظ شود.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری در شرایط بحرانی نباید بی‌پشتوانه باقی بماند و حمایت‌های مالی دولت باید متناسب با مسئولیت‌های اجرایی شهرداری‌ها تنظیم شود.

برچسب ها: شورای شهر ، شهر تهران ، جنگ ۱۲ روزه
