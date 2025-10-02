باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - محمد رسول بختیاری معاون طراحی و کنترل یک شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تولید انواع رزین‌های صنعتی گفت: در صنعت تولید مواد صنعتی، یکی از چالش‌های بزرگ کشور ما رزین فنولیک مایع آب برای ساخت آجر‌های نسوز از جنس دولومیتی است. با توجه به معادن دولومیتی در ایران، این نیاز به وفور احساس می‌شد، اما متأسفانه این نوع رزین تا پیش از این در داخل کشور تولید نمی‌شد و ما ناچار به واردات آن از خارج بودیم که این فرآیند با مشکلات متعددی همراه بود.

او افزود: رزین فنولیک مخصوص صنعت تایر‌های خودرو‌های سبک و سنگین است. این پیشرفت‌ها نه تنها به خودکفایی کشور در تولید این مواد کمک می‌کند، بلکه به ارتقاء کیفیت و دوام محصولات صنعتی نیز می‌انجامد. با تولید رزین های داخلی از خروج سالیانه ۵۰۰ هزار دلار ارز جلوگیری می‌شود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.