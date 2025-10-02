استاندار آذربایجان غربی بر تکمیل زنجیره ارزش تولید در استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران ؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، بر تکمیل زنجیره ارزش در استان تاکید کرد و گفت: در این راستا ایجاد شهرک خودرو سازی در استان در دستور کار است.

رضا رحمانی، وجود هزار کیلومتر مرز استان با ۳ اتحادیه خارجی را یک نعمت منحصر‌به‌فرد دانست و با بیان اینکه این ظرفیت مرزی در هیچ جای کشور وجود ندارد گفت: زیرساخت‌های مرزی در مرز‌های استان در حال تکمیل است تا همه مرز‌های استان به مرز رسمی تجاری تبدیل شوند.

وی، خواستار همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه استان و تکمیل زنجیره ارزش شد و گفت: زمان بسیار محدود است لذا همراهی و انسجام همه جانبه برای توسعه و شکوفایی استان ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: جبهه اقتصادی باید تقویت شود و در این راستا باید مسیر فعالیت سنگرداران اقتصادی را تسهیل کرد.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، معادن، مرز و.. در استان، گفت: جهادکشاورزی، صمت و گردشگری در خط مقدم توسعه استان قرار دارند و باید هرهفته پروژه‌های جدید در مسیر توسعه استان تعریف و عملیاتی کنند.

وی، جنگ فعلی را جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی مسئولان باید تصمیمات و برنامه‌های سازمان متبوع خود را براساس جنگ اقتصادی تنظیم کند.

اجرای طرح «مدیران فردا» در آذربایجان غربی

استاندار با بیان اینکه حمایت از تولید ستون و محور اصلی است و بقیه سیاست‌ها باید با این محور تنظیم شوند، گفت: ستاد سرمایه گذاری، احیای دریاچه، توسعه فرصت‌های مرز و ستاد دانش بنیان و فناوری از ستون‌های تعریف شده در آذربایجان غربی است.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح «مدیران فردا» در استان گفت: تربیت مدیران نخبه آینده در استان مغفول مانده که اجرای این طرح به جد پیگیری می‌شود.

وی رضایت الهی و قدردانی مردم را بزرگترین پاداش برای هرخدمتگزاری دانست و گفت: مهمترین دغدغه هر خدمتگزاری، اثرگذاری است که باید در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

توسعه صنایع بزرگ مقیاس در آذربایجان غربی

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم با اشاره به آخرین وضعیت حوزه صمت استان با بیان اینکه بیش از ۶۴ هزار نفر در دو هزار و ۹۴ واحد صنعتی دارای پروانه در استان مشغول به‌کار هستند، افزود: آذربایجان‌غربی سهم ۲.۷ درصدی در صنعت کشور و ۲.۲ درصدی در اشتغال کشور دارد، همچنین از این میان، ۸۸ درصد واحد‌های صنعتی استان را صنایع کوچک مقیاس، ۸ درصد صنایع متوسط و ۴ درصد صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند.

سخاوت خیرخواه ادامه داد: فعال‌سازی صنایع بزرگ در قالب سیاست‌های صنعتی در استان پیگیری می‌شود و در چارچوب همایش «اینوا» ایجاد واحد‌های بزرگ صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: تاکنون ۲ هزار و ۳۶۷ جواز تأسیس در استان صادر شده و در حال حاضر نزدیک به ۳۴۰ طرح صنعتی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که تکمیل آنها نیازمند تأمین مالی از سوی صندوق‌ها و بانک‌هاست چرا که اجرای این طرح‌ها می‌تواند بیش از ۱۳ هزار شغل جدید در استان ایجاد کند.

وی با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت با بیان اینکه در این مدت ۹۲ پروانه صنعتی جدید صادر شده که شامل ۴۲ پروانه ایجادی و ۴۸ پروانه توسعه‌ای بوده است، تصریح کرد: همچنین ۴۱۲ فقره جواز تأسیس جدید در استان صادر شده که به‌دنبال آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید و هفت هزار فرصت شغلی صنعتی برای استان ایجاد خواهد شد.

سرپرست صمت استان با اشاره به فعالیت‌های بخش معدن، یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده آذربایجان‌غربی را بخش معدن اعلام کرد و گفت: در مجموع ۴۹۸ واحد معدنی دارای پروانه در استان فعالیت دارند که عمده آنها فعال هستند و تنها طی ۶ ماه اخیر، ۲۰ پروانه جدید بهره‌برداری صادر و به چرخه تولید اضافه شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای ۱۶ معدن استان سرمایه‌گذار جدید در قالب همایش «اینوا» جذب شده و مراحل استعلام در حال انجام است.

وی ضمن بیان اینکه آذربایجان‌غربی به‌ویژه در حوزه طلا و پلی‌متال‌ها بهشت معادن کشور محسوب می‌شود با اشاره به شناسایی ۸ معدن جدید طلا در استان گفت: در این معادن ۵۲ میلیون تن کانسنگ طلا شناسایی شده که با استخراج از این معادن ۱۴۰ تن طلا نصیب مردم استان می‌شود که قطعا میزان استخراجی بیش از رقم پیش بینی شده خواهد بود.

خیرخواه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بیش از ۱۸۵۰ محدوده معدنی شناسایی شده است، اما به‌دلیل برخی محدودیت‌های قانونی از جمله وجود گونه‌های گیاهی مانند گون، فرآیند اکتشاف با مشکل مواجه شده است که باید این قوانین اصلاح شود تا ثروت معادن به زندگی مردم بازگردد.

خیرخواه گفت: طی سال گذشته بیک هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کشور اخذ شده که این میزان طی ۶ ماهه امسال ۷۶۲ میلیارد تومان بود.

وی در ادامه به ظرفیت‌های بخش تجارت اشاره کرد و مرز را یکی از مزیت‌های بزرگ استان اعلام کرد و اظهار کرد: طی سال گذشته حدود ۴.۶ میلیارد دلار صادرات از مرز‌های آذربایجان‌غربی انجام شده که در ۶ ماهه نخست سال جاری با رشد ۳۵ درصدی به سه میلیارد دلار رسیده است، اما تا زمانی که تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع نشود، رشد صادرات ادامه نخواهد یافت.

خیرخواه خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند صادرات کشور را ۱.۵ برابر افزایش دهد و زمینه‌ساز جهشی بزرگ در تجارت خارجی باشد.

در پایان مراسم از ۴۸ نفر از صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن استان تجلیل شد.