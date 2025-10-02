باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری قبل از بازی با تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: این هفته تمرینات بسیار خوبی انجام دادیم. ما از شروع فصل مصدومانی داشتیم که باعث شد نفرات کامل را در اختیار نداشته باشیم، اکنون تعدادی از این مصدومان با تلاش کادر پزشکی برگشتند و امیدواریم در ادامه راه هم سایر بازیکنان به جمع ما اضافه شوند تا تیم کامل داشته باشیم و از تمام پتانسیل‌مان استفاده کنیم. اعتقاد دارم که بازیکنان بسیار خوب و با انگیزه‌ای داریم و در تمرینات این هفته بسیار قاطع و محکم تمرین کردند و هدف‌مان فردا پیروزی در داخل خانه است. هواداران محترم تیم سال‌هاست که این تیم را تشویق می‌کنند و کسی که در پرسپولیس به عنوان مربی و بازیکن حضور پیدا می‌کند قطعا هدفش قهرمانی و پیروزی است.

او ادامه داد: تمام کادر فنی و بازیکنان حال حاضر هم این هدف را دارند و امیدوارم هواداران ما از شروع تا پایان بازی ما را حمایت کنند و ان‌شاالله با حمایت هواداران و تلاش همه اعضای تیم بتوانیم آنها را خوشحال کنیم. طبیعی است که در بازی‌های گذشته به تساوی رسیدیم، اما در هر بازی شانس‌های زیادی داشتیم و نشان می‌دهد که در حال پیشرفت هستیم و امیدوارم در بازی فردا از شانس‌های خودمان به خوبی استفاده کنیم تا بتوانیم جایگاه‌مان را تغییر دهیم. فصل جدید یک مقدار فصل سختی برای همه تیم‌ها بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این موضوع که شعار هواداران خیلی زود علیه او شنیده شد، بیان کرد: من مربی‌ای نیستم که در مطبوعات و روزنامه‌ها درباره مصدومان تیمم صحبت کنم. اورونوف، عمری، اوریه، شکاری و صادقی بازیکنانی هستند که مصدوم بودند. این شرایط باعث می‌شود که ما در بازی‌های‌مان برای تعویض هم مشکل داشته باشیم و از بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی استفاده می‌کردیم. با این وجود ما سعی کردیم از بازیکنانی که در اختیار داریم بهترین استفاده را داشته باشیم. خدابنده‌لو پارسال هم در پست شماره ۱۰، وینگر و هافبک دفاعی بازی کرده است و میلاد محمدی هم در تیم ملی در دفاع راست دیدیم که بازی کرده است. شرایط تیم ما هم ایجاب کرده که برخی از بازیکنان پست‌شان تغییر کند. خیلی از بازیکنان ما پتانسیل بالایی دارند و آینده خوبی دارند، اما در شرایط خاص الان شاید ممکن نباشد که از آنها استفاده کنیم، به هر حال سعی می‌کنیم در صورت نیاز از بازیکنانی استفاده کنیم که بهترین نتیجه را بگیریم. امیدوارم که بازیکنان مصدوم ما برگردند و دست‌مان بازتر می‌شود. اکثر بازیکنان ما ملی‌پوش هستند، نیازمند، علیپور و سایر بازیکنان، بازیکنان خوبی هستند که امیدوارم در تعطیلات فیفا‌دی همه را در اختیار داشته باشیم و در آینده نزدیک نتایج خوبی کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: هواداران ما حامی و پشتیبان تیم ما بودند و خواهند بودند، بازیکن، مربی و مدیرعامل می‌آیند و می‌روند و طرفداران تیم می‌مانند. آنها میل به پیروزی دارند و ما هم این موضوع را درک می‌کنیم و سعی می‌کنیم انتظارات آنها را برآورده کنیم. امیدوارم که فردا هم ما را تشویق کنند، چون حمایت آنها در بازی‌های خانگی می‌تواند به نفع ما باشد. ما در ۴ بازی گذشته که مساوی کردیم هجومی بازی کردیم و فرصت‌های خوبی داشتیم، اما در این فصل وقتی امتیاز‌ها را نگاه می‌کنیم، همه تیم‌ها نزدیک هستند و ما هم امیدواریم که در راهی که پیش رو داریم هواداران کمک ما باشند تا به جایگاهی که آنها دوست دارند برسیم و خوشحال‌شان کنیم.

هاشمیان در واکنش به انتقاد برخی پیشکسوتان که مدعی شدند اگر به جای او سرمربی پرسپولیس بودند به راحتی این تیم را قهرمان می‌کردند، خاطرنشان کرد: بالاخره پیشکسوتان تیم برای این تیم زحمت کشیده‌اند و به پرسپولیس علاقه‌مند هستند. ما پیشکسوتان خوبی داریم و در نسل‌های مختلف حضور داشتند که با من تماس هم می‌گیرند. ما در خدمت آنها هستیم و سعی می‌کنیم از انتقاد‌های سازنده آنها استفاده کنیم، درباره برخی از اظهارنظر‌ها هم باید بگویم که هرکسی که بیرون گود هست، می‌تواند نظر خودش را بدهد و امیدوارم که خیلی از مربیان که دوست دارند کار مربیگری کنند، این شانس به آنها داده شود تا وارد چرخه مربیگری شوند و با نتایج خوبی که می‌گیرند، ثابت کنند مربی‌های خوبی هستند.

او درباره شرایط تیم فوتبال گل گهر سیرجان حریف فردای پرسپولیس تصریح کرد: گل‌گهر تیم بسیار خوبی است و مهدی تارتار هم‌بازی قدیمی من و از مربیان پخته و قدیمی لیگ است که تیم بسیار خوبی ساخته است. ما مثل همه حریفان‌مان شرایط تیم گل‌گهر را آنالیز کردیم و از نقاط قوت و ضعف این تیم استفاده خواهیم کرد. پلن‌های مختلفی داریم، بعضی وقت‌ها تغییر پلن با جابه‌جایی بازیکنان صورت می‌گیرد و بعضی وقت‌ها هم از داخل تیم انجام می‌شود و ما برای آن برنامه‌ریزی کردیم. اگر بازی ما با فولاد و ملوان را دیده باشید، متوجه خواهید شد که موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، طبیعتا در این شرایط تیمی که خیلی حمله می‌کند دچار ضدحمله هم می‌شود، ما اگر فرصت‌های‌مان را گل می‌کردیم شاید جدول طور دیگری بود و انتقاد‌ها نوع دیگری بود. فوتبال ورزش جذابی است و تیم پرسپولیس هم یک تیم پرطرفدار است و همه می‌خواهند نظر بدهند.

او بیان کرد: پیشکسوتان پرسپولیس هم که سال‌ها در این تیم زحمت کشیدند و حتی در زمین‌های خاکی تمرین و بازی کردند و شاید پولی هم نگرفتند، حق دارند. ما تلاش می‌کنیم هواداران و پیشکسوتان را راضی کنیم. هر کسی می‌تواند نظرش را بدهد و ما هم از انتقاد‌های سازنده استفاده می‌کنیم. آنها اگر از نزدیک در کنار شرایط تیم را می‌دیدند شاید نظرشان عوض می‌شد.

او درباره حضور پیشکسوتان در تمرینات پرسپولیس عنوان کرد: پیشکسوتان هر زمانی که مایل باشند می‌توانند به تمرین بیایند. امروز ممکن است حسین ماهینی که ابراز علاقه کرده بود به تمرین ما بیاید، در تمرین حضور پیدا کند. پیشکسوتان هر زمان که دوست داشته باشند می‌توانند تیم را از نزدیک ببینند و ما در خدمت‌شان هستیم. ما هیچ وقت حضور پیشکسوتان را ممنوع نکردیم. در مورد حضور هواداران هم باید بگویم که در همه جای دنیا همین طور است که تمرین برای بازیکن است و بازی برای هوادار. ما باکمال میل استقبال می‌کنیم که هواداران در تمرین ما حضور پیدا کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره صحبت‌های درویش که بهترین‌های تاریخ این تیم در این فصل صورت گرفته است، آیا این موضوع فشار‌های زیادی به او وارد کرده است؟ گفت: از زمانی که من سرمربی پرسپولیس شدم، فضای رسانه و مجازی را هم خیلی وارد نمی‌شوم، چون تمرکزم روی کار فوتبال است. من از کسی حمایت نمی‌کنم و همیشه طرفدار حق هستم. زمانی که آمدم تیم بسته شده بود و من هم وظیفه‌ام هست که از بازیکنان تیمم حمایت کنم. من احساس کردم که در بخشی از پست‌ها نیاز به ترمیم داریم و سریعا ۳ بازیکن هم جذب کردیم. تعدادی از بازیکنان را هم نتوانستیم جذب کنیم، چون آن زمان صحبت سقف قرارداد بود. بعد از آن هم باشگاه به این نتیجه رسید که پول هست و می‌توانیم بازیکن بخریم، اما در آن زمان پنجره باشگاه بسته بود. در حال حاضر هم فقط بازیکنانی می‌توانیم به خدمت بگیریم که بازیکن آزاد باشند، طبیعتا بازیکن آزاد هم یا سن بالایی دارند یا کم بازی کرده‌اند. من هم در این شرایط وظیفه‌ام این است که از تمام داشته‌هایم حمایت کنم و استفاده کنم. من ۳ روز به شروع اردوی تیم به تیم اضافه شدم و اگر دقت کرده باشید خیلی از بازیکنان با توجه به شرایط خاص ایران نیامدند، اما سعی می‌کنیم در آینده تیم‌مان را تقویت کنیم و توازن خوبی در تیم ایجاد کنیم و سعی کنیم برای قهرمانی تلاش کنیم.

هاشمیان در پاسخ به این سوال که حرف‌های درویش را تایید می‌کند؟ گفت: ببینید من بهترین خرید را نمی‌توانم بگویم که چه خریدی است. بعضی مواقع یک اسم بزرگ خرید خوبی است و در مواقعی هم خریدی مانند خرید حسین ابرقویی خرید خوبی می‌شود و الان بازدهی بسیار خوبی دارد. من از هیچ شخصی حمایت نمی‌کنم و نمی‌خواهم بگویم که همه چیز خوب و درست است، اما من به عنوان سرمربی وظیفه دارم از بازیکنانی که دارم حمایت کنم و بازیکنانی هم که گرفتیم کارنامه خوبی داشتند. " سرژ اوریه" هم متاسفانه دچار آسیب‌دیدگی شده است و در آینده هم برای ترمیم تیم‌مان قطعا بازیکن خواهیم گرفت.