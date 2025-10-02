رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۲ فقره تصادف منجر به فوت تنها در یک روز خبر داد و گفت: در این حوادث ۲ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تصادف اول در ساعت ۱۴:۳۰ عصر چهارشنبه در زیرگذر میدان امام حسین (ع) به سمت شرق داخل خط ویژه، بین ۲ دستگاه موتورسیکلت رخ داد که علت این حادثه تجاوز به چپ یکی از موتورسیکلتها اعلام شده است.
وی اضافه کرد: راننده موتورسیکلتی که این تخلف را انجام داده مردی حدود ۳۰ ساله بود که به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده، در محل حادثه جان خود را از دست داد.
سرهنگ جوانبخت افزود: دیگر تصادف رخ داده ساعت ۱۶:۲۰ عصر چهارشنبه در خیابان شوش به سمت شرق اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون برخورد کرد، افزود: علت این حادثه طبق ماده ۱۶۵ آییننامه راهنمایی و رانندگی، حرکت موتورسیکلت به موازات کامیون اعلام شده که راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده در دم فوت شد.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: طبق ماده ۱۶۵ آییننامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند رعایت فاصله ایمن و حرکت در مسیر مجاز، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.