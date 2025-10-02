باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناوگان بینالمللی صمود اعلام کرد که نظامیان رژیم تروریستی اسرائیلی کشتیهای ناوگان صمود را در آبهای بینالمللی رهگیری کرده و صدها داوطلب شرکتکننده در آن را ربودهاند.
سازماندهندگان این ناوگان توضیح دادند که بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور اکنون پس از این رهگیری به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند و خواستار مداخله فوری بینالمللی برای تضمین امنیت داوطلبان این ناوگان و آزادی فوری آنها شدند.
در مقابل، وزارت امور خارجه رژیم تروربستی اسرائیل اظهار داشت که «هیچ یک از کشتیهای ناوگان کمکرسانی غزه در تلاش خود برای رسیدن به نوار غزه موفق نشدند» و افزود که «فقط یک کشتی هنوز دور است و اگر تلاش کند محاصره غزه را نقض کند، آن نیز توقیف خواهد شد.»
وزارت امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که «شرکتکنندگان در ناوگان در وضعیت خوبی هستند» و خاطرنشان کرد که آنها «در حال حرکت به سمت یک بندر اسرائیلی هستند، جایی که به اروپا تبعید خواهند شد.»
به گفته برگزارکنندگان «ناوگان صمود»، نیروهای اشغالگر اسرائیلی سحرگاه امروز به ۱۳ قایق که به سمت نوار غزه در حرکت بودند و حامل فعالان خارجی و کمکهای بشردوستانه بودند، حمله کردند. بعدا، آنها بیش از ۴۰ کشتی ناوگان را تا بندر اشدود اشغالی اسکورت کردند.
منبع: المیادین