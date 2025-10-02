شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واگذاری زمین رایگان به خانواده های واجد شرایط در شهرستان شوش دانیال استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اینکه بر اساس قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های مشمول این قانون مدت‌ها است اجرایی شده و حتی برخی از خانواده‌ها موفق به دریافت زمین شده‌اند، اما هنوزهم بسیاری از خانواده‌های واجد شرایط را چشم انتظار گذاشته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع در شهرستان شوش دانیال استان خوزستان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وخسته نباشید به مسئولان شهرسازی؛ بنده فردی متاهل و دارای پنج فرزند زیربیست سال هستم وازآنجایی که بنده درتاریخ دی سال ١٤٠٢ثبت نام وتایید نهایی شدم، اما تاحالا خبری اززمین نشده وهربارکه پیگیرآن می‌شویم؛ زمین از واحدهایی، چون شهرسازی وبنیاد مسکن شهرستان شوش دانیال استان خوزستان شدم به من گفتند که در حال حاضر زمین تامین نشده وازآنجایی که بنده دارای خانواده پرجمعیت ومستاجرهستم؛ تقاضای رسیدگی مسئولان به این پرونده زمین را دارم.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، سوژه خبری ، واگذاری زمین
خبرهای مرتبط
ماجرای اهدای زمین رایگان به خانواده به کجا رسید؟
شهروندخبرنگار البرز؛
ماجرای طرح زمین رایگان در حمایت از جوانی جعیت به کجا رسید؟
تاخیر در تحویل زمین با شرایط ۴ فرزند متقاضیان را نگران کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
مردودی کارنامه سبزها در آزمون آموزش و پرورش حکایت غم انگیز داوطلبان شد
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
برگزاری مسابقه تیراندازی تفنگ بادی جام شهدای ارتش در تبریز + عکس
اهدای زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت در شوش دانیال به کجا رسید؟
آخرین اخبار
اهدای زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت در شوش دانیال به کجا رسید؟
برگزاری مسابقه تیراندازی تفنگ بادی جام شهدای ارتش در تبریز + عکس
مردودی کارنامه سبزها در آزمون آموزش و پرورش حکایت غم انگیز داوطلبان شد
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات تاکسی ون‌های مشهدی از زبان شهروندخبرنگار