شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واگذاری زمین رایگان به خانواده های واجد شرایط در شهرستان شوش دانیال استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اینکه بر اساس قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های مشمول این قانون مدت‌ها است اجرایی شده و حتی برخی از خانواده‌ها موفق به دریافت زمین شده‌اند، اما هنوزهم بسیاری از خانواده‌های واجد شرایط را چشم انتظار گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع در شهرستان شوش دانیال استان خوزستان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وخسته نباشید به مسئولان شهرسازی؛ بنده فردی متاهل و دارای پنج فرزند زیربیست سال هستم وازآنجایی که بنده درتاریخ دی سال ١٤٠٢ثبت نام وتایید نهایی شدم، اما تاحالا خبری اززمین نشده وهربارکه پیگیرآن می‌شویم؛ زمین از واحدهایی، چون شهرسازی وبنیاد مسکن شهرستان شوش دانیال استان خوزستان شدم به من گفتند که در حال حاضر زمین تامین نشده وازآنجایی که بنده دارای خانواده پرجمعیت ومستاجرهستم؛ تقاضای رسیدگی مسئولان به این پرونده زمین را دارم.

