سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: بیانیه گروه ۷ راجع به بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه بیانیه گروه ۷ راجع به موضوع هسته‌ای ایران را مزورانه و قلب واقعیت دانست و محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران استقبال کشور‌های عضو گروه ۷ از اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا از بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، که با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام و بدون هیچ توجیه قانونی یا متطقی صورت گرفته است، را به منزله حمایت آنها از یک اقدام ناقض حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه ۷ به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام مزبور را تغییر دهد. 

بقائی با یادآوری تعرض نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک با هماهنگی و همکاری آمریکا و متعاقبا حمله مستقیم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، ادعای گروه ۷ مبنی بر اینکه «سه کشور اروپایی و آمریکا بار‌ها با حسن نیت راهکار‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از پس‌گشت و نیل به راه حل مذاکره‌شده جامع و پایدار ارائه کردند» را کذب محض و وارونه‌نمایی حقیقت توصیف و خاطرنشان کرد که اساسا آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و متعاقبا نقض‌های مستمر حقوق بین‌الملل در ارتباط با ایران و کارشکنی در مسیر اجرای برجام، مسبب و عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است.

او در ادامه گفت: سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها مرتکب «عدم اجرای عمده» تعهدات برجامی شدند بلکه با سوءنیت آشکار همه ابتکار‌ها و تلاش‌های ایران برای دیپلماسی را نادیده گرفتند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به بی‌تفاوتی کشور‌های عضو گروه ۷ نسبت به زرادخانه اتمی رژیم نسل‌کش صهیونیستی، رویکرد این کشور‌ها در قبال موضوع عدم اشاعه را منافقانه توصیف و تاکید کرد این ۷ کشور به دلیل عملکرد مزورانه و غیرمسئولانه در قبال حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی برای پند دادن به دیگران هستند.

برچسب ها: بیانیه گروه هفت ، وزارت امور خارجه
بقائی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، غیرقانونی است
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس.
ادعا‌های بی اساس در خصوص جزایر سه‌گانه، تغییری در واقعیت‌های تاریخی و حقوقی ایجاد نمی‌کند
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
