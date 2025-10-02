قطع شدن ارتباط شمال و جنوب غزه از سوی رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0648 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0645\u062f \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0648 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0648 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u062f\u0627\u0631\u0648 \u0648 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0627\u0645\u0645\u06a9\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n