قطع شدن ارتباط شمال و جنوب غزه از سوی رژیم صهیونیستی + فیلم

رژیم صهیونیستی راه‌های ارتباطی بین شمال و جنوب غزه را که مسیر‌های اصلی برای انتقال دارو و مجروحان بود را بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی دو مسیر اصلی رفت و آمد فلسطینیان در شمال و جنوب و غزه را مسدود رده و امکان انتقال سریع دارو و مجروحان را ناممکن کرده است.

