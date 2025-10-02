منابع محلی از وقوع یک زلزله ۵.۱ ریشتری در استانبول خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های محلی امروز پنجشنبه از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در استانبول ترکیه خبر دادند.

خبرگزاری آناتولی عصر پنجشنبه به نقل از سازمان مدیریت بحران ترکیه گزارش داد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر ساعت ۲:۵۵ بعد از ظهر (به وقت گرینویچ) منطقه دریای مرمره در غرب ترکیه را لرزاند.

پیش از این نیز سازمان مدیریت بحران و فوریت‌های پزشکی ترکیه روز یکشنبه وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در استان کوتاهیه در غرب این کشور را تایید کرد.

خبرنگار اسپوتنیک در ترکیه تایید کرد که این زلزله در استانبول، بورسا و ازمیر و همچنین در چندین شهر در امتداد دریای مرمره و اژه احساس شده است. هنوز هیچ بیانیه رسمی در مورد تلفات، جراحات یا هشدار سونامی منتشر نشده است.

ماه گذشته، زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر منطقه سیندرگی در استان بالیکسیر در شمال غربی ترکیه را لرزاند. لرزش‌های این زلزله در استانبول و استان‌های همجوار، در حدود ۲۰۰ کیلومتری مرکز زلزله، احساس شد.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، سازمان مدیریت بحران و فوریت‌های پزشکی ترکیه (AFAD) گزارش داد که این زمین‌لرزه ساعت ۱۹:۵۳:۴۷ به وقت محلی رخ داده و در سیندیرگی، استان بالیکسیر ثبت شده است.

رسانه‌ها گزارش دادند که ساکنان استانبول و دیگر مناطق اطراف زلزله را احساس کردند و این باعث نگرانی شهروندان شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با اعلام اینکه تمام نهاد‌های مربوطه از همان لحظه اول برای رسیدگی به پیامد‌های زلزله بسیج شده‌اند، بر پیگیری شخصی خود از عملیات امداد و ارزیابی تاکید کرد.

منبع: اسپوتنیک

