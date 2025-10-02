اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران و فرماندهان مقاومت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین و عباس نیلفروشان در میدان امام حسین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران و فرماندهان مقاومت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین و عباس نیلفروشان بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین برگزار شد.
در این مراسم فرمانده خاتم الانبیا علی عبداللهی، مهدی چمران چمران رئیس شورای تهران و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری حضور یافتند.
در این مراسم سردار ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده سپاه قدس، گفت: ملت ایران راه شهدا و مکتب آنان را با قدرت و اعتقاد ادامه خواهند داد. ما ملتی هستیم که دست از خون پاک شهیدانمان که در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ملتهای مظلوم جان دادند، نخواهیم شست.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس با بیان این که در مراسم تشییع شهیدان، حدود یک میلیون نفر از مردم لبنان و دوستداران مقاومت با پرچمهای حزب الله و تصاویر سید حسن نصرالله و شهید صفیالدین حضور یافتند؛ افزود: این نشان میدهد که به جای هر شهید و فرماندهی، دهها جوان برومند راه آنان را ادامه میدهند.
مسجدی ادامه داد: دشمنان علیه انقلاب اسلامی بسیج شدند و حمله کردند، اما نتیجه، پیروزی ملت ایران بود. یکی از رهبران حماس در ایام اربعین تأکید کرد که مردم غزه پیروز این نبرد هستند. همانطور که امام حسین (ع) با شهادت خود پیروز شد، امروز نیز میلیونها نفر در سراسر جهان پرچم فلسطین را بلند کردهاند و این پیروزی بزرگ مقاومت است.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس تصریح کرد:حزب الله تنها از سرزمین و مردم خود دفاع میکند. چرا باید کسانی که برای دفاع از میهن خود میجنگند، تروریست خوانده شوند؟ آیا کسانی که رهبران مقاومت را در ایران، عراق، لبنان و سوریه به شهادت میرسانند، تروریست نیستند؟
او با بیان این که دشمنان میخواهند با توطئههای مختلف مردم و نیروهای ما را بترسانند؛ گفت: باید بدانند که ایران اسلامی قدرتمندتر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند. هرگونه تحریم یا تهدید، تنها مردم ما را متحدتر و مقاومتر خواهد کرد.
سردار مسجدی در پایان با یادآوری شهدای مقاومت، به ویژه شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، اظهار کرد: ملت ایران هرگز خواهان جنگ نبوده، اما در برابر تجاوز دشمنان هرگز کوتاه نخواهد آمد. ما با وحدت و مقاومت، در برابر هرگونه توطئه ایستادهایم و دشمن را شکست خواهیم داد.
در پایان این مراسم، حضار با شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافقین» حمایت خود را از آرمانهای مقاومت و انقلاب اسلامی اعلام کردند.