رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی مبارزه با قاچاق کالا نیست، بلکه مبارزه با تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در شرایطی که ما برای تولید کشاورزی و محصولات استراتژیک کشاورزان با مشکلات متعدد ناترازی برق، پرداخت وجه گندم و دیگر مشکلات گریبانگیر بودند، اما بحث خشکسالی و تغییرات اقلیمی و تامین آب در سال های اخیر بحران بزرگی ایجاد کرد.

به گفته وی، اجرای مصوبه الگوی کشت مکانیزاسیون ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح را افزایش می دهد که براین اساس بهره وری خاک بالا می رود، اما این امر مستلزم آن است که میزان سوخت ماشین آلات را افزایش دهیم، درحالیکه متاسفانه شاهدیم به رغم تصمیمات حوزه تخصصی مکانیزاسیون ماشین آلات بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است.

عالمی ادامه داد: شرکت نفت در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی سوخت بخش کشاورزی اتخاذ کرده که این تصمیم مبارزه با قاچاق کالا نیست، بلکه مبارزه با تولید است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه ۳ درصد مصرف سوخت کشور برای بخش کشاورزی است، گفت: از رئیس جمهور، دولت و نمایندگان مجلس خواستار تجدید نظر در مصرف سوخت بخش کشاورزی هستیم تا امنیت غذایی دچار مخاطره نشود.