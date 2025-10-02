معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و نیمه‌متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به همراه اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمه‌متمرکز «فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی» در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و پذیرفته‌شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم باید از روز یکشنبه ۱۳ مهر به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت نیز لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه نمایند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در مورد پذیرفته‌شدگانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز قرار می‌گیرند، تأکید کرد: این دسته از متقاضیان لازم است از دو رشته قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام نمایند و ثبت‌نام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.

سیاره ادامه داد: پذیرفته‌شدگانی که اسامی آنان هم‌زمان به عنوان پذیرفته نهایی در دو کدرشته‌محل مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه فرهنگیان و دیگر کدرشته‌محل‌های وابسته به واحد‌ها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده نیز لازم است منحصراً در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام نمایند. چنانچه این‌دسته از پذیرفته‌شدگان در هر دو کدرشته‌محل ثبت‌نام نموده و مشغول به تحصیل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

وی در پایان به پذیرفته‌شدگان توصیه کرد اطلاعیه صادره در مورد اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴ را به دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش

برچسب ها: سازمان سنجش آموزش کشور ، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی ۱۴۰۴
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون قوه قضائیه
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
اطلاعیه دانشگاه تهران در پی بروز حادثه در یکی از آزمایشگاه‌های این دانشگاه
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
صرفه جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با تولید رزین‌های صنعتی داخلی+ فیلم
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴
پوزیشنر هوشمند VC690: راهکاری پیشرفته برای صنایع نفت و گاز با طراحی بومی و استاندارد ضد انفجار+ فیلم
آخرین اخبار
پوزیشنر هوشمند VC690: راهکاری پیشرفته برای صنایع نفت و گاز با طراحی بومی و استاندارد ضد انفجار+ فیلم
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴
صرفه جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با تولید رزین‌های صنعتی داخلی+ فیلم
اطلاعیه دانشگاه تهران در پی بروز حادثه در یکی از آزمایشگاه‌های این دانشگاه
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
برای نخستین بار در جهان از‌ام‌آرآی برای درمان آریتمی پیچیده قلبی استفاده شد
اتصال همه روستا‌های کشور به اینترنت تا پایان برنامه هفتم
گام فناورانه ایران به سوی بهبود زندگی بیماران پیوندی + فیلم
طراحی سامانه هدایت مرکزی قطار مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی + فیلم
وقوع پدیده‌ای نجومی که ستاره شناسان ۳۷ سال در انتظار آن هستند
معرفی تلویزیونی با مشخصات متمایز برای گیمر‌های ویدیویی
بهترین ورزش برای کنترل فشار خون + فیلم