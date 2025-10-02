باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان و ویکتور اوربان، همتای مجارستانی او هنگام ورود به اجلاس سران اروپا در کپنهاگ امروز پنج‌شنبه، علنا بر سر موضوع روسیه با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند.

توسک به خبرنگاران گفت: «سوالی در مورد ویکتور اوربان و جنگ وجود دارد. او فکر می‌کند که جنگی نیست، در حالی که من فکر می‌کنم هست، و سوال واقعی این است که کدام طرف در جنگ را انتخاب کنیم. اگر صحبت از جنگ بین روسیه و اوکراین باشد، بدانید که کشور من، پیمان ناتو و اروپا در کنار چه کسی ایستاده‌اند. متاسفانه، شاید ما بدانیم که ویکتور اوربان در کنار چه کسی صف آرایی می‌کند.»

هنگامی که توسک متوجه علاقه خبرنگاران به شنیدن سخنان اوربان شد که در همان لحظه از آن نزدیکی عبور می‌کرد، او را صدا زد و گفت: «بیا ویکتور، تو را می‌خواهند، می‌خواهند یک عکس مشترک از ما بگیرند.»

اوربان در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه بزرگترین تهدید پیش روی اروپا چیست، گفت که این تهدید «رکود اقتصادی و از دست دادن رقابت‌پذیری» است و نه روسیه.

اوربان توضیح داد که دلیلی برای ترس اتحادیه اروپا از روسیه وجود ندارد، زیرا اتحادیه از نظر جمعیت، حجم تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی از روسیه بزرگتر است. در این لحظه، توسک با لبخند حرف او را قطع کرد و گفت: «از اینکه از استدلال‌های من استفاده می‌کنی خوشم می‌آید.»

پیش از این، اوربان در مورد اظهارات دونالد توسک درباره درگیری اوکراین به عنوان «جنگ کل غرب» اظهار نظر کرده و گفته بود که نه مجارستان و نه اتحادیه اروپا با روسیه نمی‌جنگند و کسانی که خلاف این را تاکید می‌کنند، بازی بسیار خطرناکی انجام می‌دهند.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در جریان نشست اتحادیه اروپا که این روز‌ها در کپنهاگ در حال برگزاری است، به شدت به ویکتور اوربان حمله کرده و او را به اخلال در بحث‌ها پیرامون مسائل امنیتی این بلوک متهم کرده است.

منبع: آر تی