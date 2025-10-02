مهدی تاج با حضور در منزل محمود خوردبین از پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس عیادت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از اطلاع از شرایط جسمانی محمود خوردبین به دیدار پیشکسوت ارزنده پرسپولیس و تیم ملی ایران رفت.

تاج در این دیدار صمیمانه که با خوردبین داشت در جریان روند درمان و عمل قلب او قرار گرفت.

رئیس فدراسیون در بخشی از صحبت هایش وجود افرادی همچون خوردبین را گنجینه‌ای برای فوتبال کشور دانست و گفت: تمام مردم فوتبالی این مرز و بوم به شما افتخار می‌کنند. ما مدیون شما هستیم. افتخارات شما برای این فوتبال کم نبوده است و من خوشحالم در روزگاری هستیم که در خانواده فوتبال، نفراتی، چون شما که عزت و آبرو و شخصیت والایی دارند را می‌بینیم.

او ضمن اشاره به بازبودن همیشگی در‌های فدراسیون به روی پیشکسوتان، از خوردبین دعوت کرد تا پس از بهبود سلامتی اش یار همیشگی مجموعه فدراسیون باشد.

تاج در پایان این دیدار صمیمانه قاب عکس‌های خاطره انگیز پیشکسوت ارزنده فوتبال ایران را دید و درباره این عکس‌ها با خوردبین صحبت کرد.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: محمود خوردبین ، مهدی تاج
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد