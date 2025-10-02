شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاثیر قطعی معدل در کنکور ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور؛ جمعی از والدین نسبت به این موضوع گلایه کردند.  تأثیر قطعی معدل در کنکور تصمیمی است که طی ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های آموزشی کشور تبدیل شد و موجب شد تا دانش آموزان و والدین فشار مضاعفی را متحمل شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما، جمعی از اولیای دلسوز و نگران دانش‌آموزان کنکوری، در آستانه یک آزمون سرنوشت‌ساز، گلایه خود را نسبت به تاثیر قطعی معدل در کنکور به گوش مسؤولان و جامعه می‌رسانیم. چرا که بر اساس این تصمیم تأثیر قطعی معدل و مثبت‌شدن سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم ناعادلانه است. ما از تمامی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌نگاران دغدغه‌مند و کانال‌های مردمی درخواست می‌کنیم صدای ما برای نجات آینده تحصیلی هزاران جوان این سرزمین باشند.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دانش آموزان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برگزاری کنکور
خبرهای مرتبط
نگرانی دانش آموزان از تاثیر قطعی معدل در کنکور
افزایش تعداد دفعات آزمون ترمیم معدل دغدغه داوطلبان کنکور شد
متقاضیان کنکور در صف انتظار حذف شرط معدل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
مردودی کارنامه سبزها در آزمون آموزش و پرورش حکایت غم انگیز داوطلبان شد
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
برگزاری مسابقه تیراندازی تفنگ بادی جام شهدای ارتش در تبریز + عکس
اهدای زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت در شوش دانیال به کجا رسید؟
تاثیر قطعی معدل در کنکور چالش دانش آموزان شد
آخرین اخبار
تاثیر قطعی معدل در کنکور چالش دانش آموزان شد
اهدای زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت در شوش دانیال به کجا رسید؟
برگزاری مسابقه تیراندازی تفنگ بادی جام شهدای ارتش در تبریز + عکس
مردودی کارنامه سبزها در آزمون آموزش و پرورش حکایت غم انگیز داوطلبان شد
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار