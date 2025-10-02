شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاثیر قطعی معدل در کنکور ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور؛ جمعی از والدین نسبت به این موضوع گلایه کردند. تأثیر قطعی معدل در کنکور تصمیمی است که طی ماههای اخیر به یکی از بحثهای آموزشی کشور تبدیل شد و موجب شد تا دانش آموزان و والدین فشار مضاعفی را متحمل شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
ما، جمعی از اولیای دلسوز و نگران دانشآموزان کنکوری، در آستانه یک آزمون سرنوشتساز، گلایه خود را نسبت به تاثیر قطعی معدل در کنکور به گوش مسؤولان و جامعه میرسانیم. چرا که بر اساس این تصمیم تأثیر قطعی معدل و مثبتشدن سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم ناعادلانه است. ما از تمامی خبرگزاریها، روزنامهنگاران دغدغهمند و کانالهای مردمی درخواست میکنیم صدای ما برای نجات آینده تحصیلی هزاران جوان این سرزمین باشند.
