باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت «بلومبرگ» گزارش داد که بلژیک با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای استفاده از منافع و سود حاصل از داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی اوکراین، مخالفت کرده است. این مخالفت، پرسشهای حقوقی پیرامون طرحی را که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو (۲۱۷ میلیارد دلار) از این داراییها در خاک بلژیک نگهداری میشود، برانگیخته است.
بارت دی ویور، نخستوزیر بلژیک، این پیشنهاد را «قمار بزرگ» توصیف کرد و خواستار تقسیم دقیق ریسکها میان کشورهای عضو شد. او همچنین تاکید کرد که این فرآیند زمانبر خواهد بود و از اتحادیه خواست تا به دنبال جایگزینهایی برای تامین مالی کییف باشد.
دی ویور در حاشیه نشست گروه سیاسی اروپا در کپنهاگ توضیح داد که «هر کشور مجبور است در صورت بروز هرگونه اختلال، تضمینهای متناسبی ارائه دهد» و اشاره کرد که این طرح شامل «مبالغ هنگفت» و تضمینهایی «برای یک دوره زمانی بسیار طولانی» است.
در مقابل، رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در پایتخت دانمارک ارزیابی خوشبینانهتری ارائه دادند و خاطرنشان کردند که تلاشها برای جمعآوری میلیاردها دلار برای اوکراین در حال شتاب گرفتن است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز تاکید کرد که خطرات مرتبط با این طرح به طور گستردهتری توزیع خواهد شد.
پیشتر، «بلومبرگ» گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا در جریان نشست برنامهریزی شده در دانمارک، از طرحی برای تامین ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۴ میلیارد دلار) برای اوکراین، در قالب وامهایی که از محل داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه تامین میشود، حمایت جمعآوری کنند.
این پیشنهاد قدیمی، پس از آنکه آمریکا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ حمایت مستقیم خود از اوکراین را متوقف کرد، قدرت بیشتری گرفت و اروپا را وادار به تحمل بار مالی کییف نمود.
منبع: المیادین