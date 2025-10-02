باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که آمریکا قرار است اطلاعاتی درباره زیرساخت‌های انرژی روسیه در اختیار اوکراین قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند نشان دهنده چرخش مواضع کاخ سفید در قبال دولت کی‌یف باشد.

گزارش‌های وال‌استریت ژورنال و رویترز به نقل از منابع ناشناس آمریکایی حاکی از آن است که دونالد ترامپ سیاست‌های خود در قبال اوکراین را به صورت چراغ خاموش تغییر داده و از سایر اعضای ناتو نیز می‌خواهد که از این رویه پیروی کنند.

با این حال، هیچ تصمیمی در مورد اینکه آیا آمریکا موشک‌های کروز تاماهاک را به اوکراین عرضه خواهد کرد یا خیر، گرفته نشده است.

اوکراین در هفته‌های اخیر با حملات پهپادی، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی روسیه را هدف قرار داده است. در همین حال، روسیه اعلام کرده که هیچ چیز تغییر نکرده است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص، گفت: «آمریکا به طور منظم اطلاعات را به صورت آنلاین به اوکراین منتقل می‌کند. استفاده از کل زیرساخت‌های ناتو برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به اوکراینی‌ها آشکار است».

ترامپ در ماه گذشته به طور فزاینده‌ای از ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، آزرده خاطر شده است، زیرا مسکو حملات خود را به شهر‌های اوکراین افزایش داده و مواضع خود را درباره توافق صلح به شکل سابق حفظ کرده است.

منبع: رویترز