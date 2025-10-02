رسانه‌ها گزارش می‌دهند که آمریکا قصد دارد اطلاعاتی درباره زیرساخت‌های انرژی روسیه به اوکراین بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که آمریکا قرار است اطلاعاتی درباره زیرساخت‌های انرژی روسیه در اختیار اوکراین قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند نشان دهنده چرخش مواضع کاخ سفید در قبال دولت کی‌یف باشد. 

گزارش‌های وال‌استریت ژورنال و رویترز به نقل از منابع ناشناس آمریکایی حاکی از آن است که دونالد ترامپ سیاست‌های خود در قبال اوکراین را به صورت چراغ خاموش تغییر داده و از سایر اعضای ناتو نیز می‌خواهد که از این رویه پیروی کنند.

با این حال، هیچ تصمیمی در مورد اینکه آیا آمریکا موشک‌های کروز تاماهاک را به اوکراین عرضه خواهد کرد یا خیر، گرفته نشده است.

اوکراین در هفته‌های اخیر با حملات پهپادی، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی روسیه را هدف قرار داده است. در همین حال، روسیه اعلام کرده که هیچ چیز تغییر نکرده است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص، گفت: «آمریکا به طور منظم اطلاعات را به صورت آنلاین به اوکراین منتقل می‌کند. استفاده از کل زیرساخت‌های ناتو برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به اوکراینی‌ها آشکار است».

ترامپ در ماه گذشته به طور فزاینده‌ای از ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، آزرده خاطر شده است، زیرا مسکو حملات خود را به شهر‌های اوکراین افزایش داده و مواضع خود را درباره توافق صلح به شکل سابق حفظ کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اطلاعات نظامی ، آمریکا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
کرملین هشدار داد: استفاده از اموال روسیه «سرقت» است و پیگرد قانونی دارد
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
اوربان: برای اوکراین عضویت در کار نخواهد بود؛ نه در ناتو و نه اتحادیه اروپا 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
آخرین اخبار
آمریکا احتمالا اطلاعات زیرساخت‌های انرژی روسیه را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
مشاجره لفظی توسک و اوربان بر سر روسیه در حضور خبرنگاران
زلزله ۵.۱ ریشتری استانبول را لرزاند
هشدار زاخارروا درباره استفاده غرب از اموال بلوکه شده روسیه
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
چاقو کشی مقابل کنیسه در منچستر
وزرای گروه هفت درصدد هدفگیری خریداران نفت روسیه
کرملین: آمریکا هنوز به پیشنهاد ما درباره پیمان استارت نو پاسخ نداده است
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
اسپانیا کاردار اسرائیل را پس از حمله به کاروان غزه فراخواند
حماس: حمله اسرائیل به ناوگان صمود «دزدی دریایی و تروریسم» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد