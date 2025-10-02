باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان امروز پنجشنبه، حمله نیروهای رژیم تروریستی اسرائیل به «ناوگان صمود» را که ماموریت انسانی آن تلاش برای رفع محاصره ظالمانه غزه است، به عنوان تجاوز به خدمت انسانی و ماموریت این ناوگان تلقی کرد.
شیخ الخلیلی در پستی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «تجاوز رژیم صهیونیستی به ناوگان ایستادگی، که ماموریت آن رفع محاصره ظالمانه غزه و باز کردن درهای ارتباطی بین غزه و سایر دوستانش در جهان است تا به دنبال آن ظلم محاصره برداشته شود، در واقع تجاوز به خدمت انسانی است که ماموریت این ناوگان است.»
او افزود: «این امری است که مستلزم کمک جهان آزاد برای جلوگیری از این تجاوز وحشیانه است و مسئولیت دولتهای عربی و اسلامی به طور عام، به ویژه کشورهای همسایه، را دوچندان میکند؛ این خواستهای عمومی در سراسر جهان است که تظاهراتهای پیدرپی در آنجا آن را بیان کردهاند.»
شیخ الخلیلی در پایان، برای موفقیت کامل ناوگان، گشایش فوری برای مردم محاصرهشده غزه و بازگشت مکر متجاوزان به خودشان، به درگاه خداوند دعا کرد.
پیش از این ناوگان بینالمللی صمود اعلام کرد که نظامیان رژیم تروریستی اسرائیلی کشتیهای ناوگان صمود را در آبهای بینالمللی رهگیری کرده و صدها داوطلب شرکتکننده در آن را ربودهاند.
سازماندهندگان این ناوگان توضیح دادند که بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور اکنون پس از این رهگیری به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند و خواستار مداخله فوری بینالمللی برای تضمین امنیت داوطلبان این ناوگان و آزادی فوری آنها شدند.
منبع: المسیره