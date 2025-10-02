مفتی اعظم عمان، حمله نیرو‌های اسرائیلی به «ناوگان ایستادگی» حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان امروز پنج‌شنبه، حمله نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیل به «ناوگان صمود» را که ماموریت انسانی آن تلاش برای رفع محاصره ظالمانه غزه است، به عنوان تجاوز به خدمت انسانی و ماموریت این ناوگان تلقی کرد.

شیخ الخلیلی در پستی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «تجاوز رژیم صهیونیستی به ناوگان ایستادگی، که ماموریت آن رفع محاصره ظالمانه غزه و باز کردن در‌های ارتباطی بین غزه و سایر دوستانش در جهان است تا به دنبال آن ظلم محاصره برداشته شود، در واقع تجاوز به خدمت انسانی است که ماموریت این ناوگان است.»

او افزود: «این امری است که مستلزم کمک جهان آزاد برای جلوگیری از این تجاوز وحشیانه است و مسئولیت دولت‌های عربی و اسلامی به طور عام، به ویژه کشور‌های همسایه، را دوچندان می‌کند؛ این خواسته‌ای عمومی در سراسر جهان است که تظاهرات‌های پی‌درپی در آنجا آن را بیان کرده‌اند.»

شیخ الخلیلی در پایان، برای موفقیت کامل ناوگان، گشایش فوری برای مردم محاصره‌شده غزه و بازگشت مکر متجاوزان به خودشان، به درگاه خداوند دعا کرد.

پیش از این ناوگان بین‌المللی صمود اعلام کرد که نظامیان رژیم تروریستی اسرائیلی کشتی‌های ناوگان صمود را در آب‌های بین‌المللی رهگیری کرده و صد‌ها داوطلب شرکت‌کننده در آن را ربوده‌اند.

سازمان‌دهندگان این ناوگان توضیح دادند که بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور اکنون پس از این رهگیری به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای تضمین امنیت داوطلبان این ناوگان و آزادی فوری آنها شدند.

منبع: المسیره

برچسب ها: ناوگان آزادی ، محاصره غزه
خبرهای مرتبط
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
آخرین اخبار
آمریکا احتمالا اطلاعات زیرساخت‌های انرژی روسیه را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
مشاجره لفظی توسک و اوربان بر سر روسیه در حضور خبرنگاران
زلزله ۵.۱ ریشتری استانبول را لرزاند
هشدار زاخارروا درباره استفاده غرب از اموال بلوکه شده روسیه
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
چاقو کشی مقابل کنیسه در منچستر
وزرای گروه هفت درصدد هدفگیری خریداران نفت روسیه
کرملین: آمریکا هنوز به پیشنهاد ما درباره پیمان استارت نو پاسخ نداده است
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
اسپانیا کاردار اسرائیل را پس از حمله به کاروان غزه فراخواند
حماس: حمله اسرائیل به ناوگان صمود «دزدی دریایی و تروریسم» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد