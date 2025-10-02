در ادامه مسابقات تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای تیم دختران ایران با نتیجه ۲ بر صفر برابر پاسفیک به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران که برای نخستین‌بار در مسابقات بین‌قاره‌ای حضور یافته امروز و در سومین بازی خود برابر پاسفیک به میدان رفت که این دیدار با برتری نمایندگان کشورمان همراه بود.

در این دیدار ساغر سالکی‌فر با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر صفر و شایلین ظفریکانی نیز ۶ بر صفر و ۶ بر ۳ برابر رقبای خود به برتری دست یافتند تا اولین برد ایران در این رویداد رقم بخورد.

تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره از ۷ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان آغاز شده و در حال برگزاری است.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیل‌سو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شده، ضمن آنکه سیدامیر برقعی مدیر توسعه تنیس غرب و آسیای میانه نیز در این رویداد حضور دارد.

منبع: فدراسیون تنیس

برچسب ها: تنیس دختران ، فدراسیون تنیس
خبرهای مرتبط
نفرات برتر مسابقات‌ام‌اس و استعدادیابی کشوری در بخش دختران معرفی شدند
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
رقابت ۳ تیم برای صدر نشینی موقت در لیگ برتر
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
آخرین اخبار
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هاشمیان: هدفمان پیروزی در خانه برابر گل گهر است/ در آینده بازیکن برای ترمیم تیم می‌گیریم
لغو بازی ملوان - خیبر به دلیل آب گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران
صعود سینا ولی‌زاده به رنکینگ ۱۳ جهانی پاکت بیلیارد
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال
از توصیه پروین به درویش تا اخراجی عجیب در فوتبال انگلیس + فیلم
فیفا فورا درباره عدم صدور ویزا برای «تاج» و «قلعه‌نویی» ورود کند
اسطوره کشتی جهان: تمرینات فشرده و تعهد کشتی‌گیران ایرانی رمز موفقیت آنهاست
پشت پرده بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال چه بود؟
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
سایت پرتغالی: ساپینتو دوئل آسیایی را به ناندینیو باخت
زمان برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون والیبال مشخص شد
اعلام اسامی کمانداران اعزامی به مسابقات بین‌المللی ارمنستان
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
شانس اندک استقلال برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ افروز با شکستن رکورد جهان طلایی شد
راهیابی سه سنگ‌نورد ایرانی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
علیرضا مهمدی پای خود را جراحی کرد
پایان ثبت‌نام انتخابات فدراسیون روئینگ؛ محسن شادی تک کاندیدا شد
اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
شگفتی سرمربی آذربایجان از قدرت «ترمیناتور» کشتی ایران
واکنش آرتتا به شکست دادن تیم طارمی
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
مومنی: وظیفه ما اجرای عدالت است/ فدراسیون جهانی تایید کند قهرمانی بیمه‌تعاون برمی‌گردد