باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که رشد اقتصادی آمریکا ممکن است تحت تاثیر تعطیلی مداوم دولت این کشور آسیب ببیند.

بسنت در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» توضیح داد: «تعطیلی دولت راهی برای بحث و مذاکره نیست؛ این اقدام به تولید ناخالص داخلی (GDP) لطمه می‌زند و بر رشد اقتصادی و طبقه کارگر آمریکا فشار وارد می‌کند. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی ممکن است کاهش یابد و رشد اقتصادی کُند شود.»

این هشدار در حالی در دومین روز تعطیلی دولت منتشر می‌شود که طرف‌های درگیر در واشنگتن همچنان قادر به دستیابی به توافقی بر سر یک مصوبه موقت تامین مالی که امکان ادامه فعالیت نهاد‌های دولتی را بدهد، نیستند.

با وجود اینکه تعطیلی‌های قبلی دولت تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد نداشت، بسنت هشدار داد که تعطیلی فعلی می‌تواند پیامد‌های عمیق‌تری بر جای بگذارد؛ به خصوص اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌های خود را برای اخراج تعداد زیادی از تقریبا ۷۵۰ هزار کارمند فدرال تحت تاثیر بحران، عملی کند.

این وزیر اظهارات ترامپ در این خصوص را صرفا «صحبت سیاسی» توصیف کرد و با حمله به رهبران دموکرات کنگره گفت: «شومر و جفریز ضعیف و سردرگم هستند و نماینده مردم آمریکا نیستند و بهانه‌تراشی می‌کنند.»

این هشدار در بحبوحه نشانه‌هایی از کُند شدن بازار کار مطرح می‌شود؛ چرا که داده‌ها نشان می‌دهد میزان استخدام در بخش خصوصی آمریکا در سپتامبر حدود ۳۲ هزار شغل کاهش یافته، در حالی که شرکت‌های آمریکایی برنامه‌های اخراج کارکنان خود را که بالاترین میزان از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است، اعلام کرده‌اند.

منبع: العربیه