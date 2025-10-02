باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، توقیف ناوگان بینالمللی توسط رژیم اسرائیل را «غیرقابل قبول» خواند و گفت که سفیر این رژیم را احضار کرده است.
پروو به سیاستمداران کشور خود، گفت: «نحوه ورود به این کشتیها با توجه به این که ناوگان در آبهای بینالمللی بوده، غیرقابل قبول است، به همین دلیل سفیر را احضار کردیم.»
شب گذشته، نیروی دریایی رژیم اسرائیل کشتیهای ناوگان صمود را که برای امدادرسانی به سمت غزه میرفتند، در آبهای بینالمللی و حدود ۱۰۰ کیلومتری غزه توقیف کرده و صدها فعال سرنشین آن را بازداشت کرد. این ناوگان که اعضای آن از دهها کشور گوناگون بودند، با هدف رساندن حداقلهای زندگی به سمت نوار غزه در حرکت بودند.
رئیس سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد که اقدام اسرائیل «ارعابآمیز» و با هدف «مجازات و ساکت کردن منتقدان نسلکشی و محاصره غیرقانونی غزه» صورت گرفته است.
تعداد فزایندهای از کشورها نگرانی خود را در مورد این حادثه ابراز کرده و رژیم اسرائیل را محکوم کردهاند.
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به این اقدام، تمام دیپلماتهای اسرائیلی باقی مانده را از این کشور اخراج کرده و توقیف کشتیها در آبهای بینالمللی را «جنایت بینالمللی» دانست که توسط نتانیاهو صورت گرفته است. پترو همچنین توافق تجارت آزاد کلمبیا با رژیم اسرائیل را که از سال ۲۰۲۰ برقرار بود، فسخ کرد و خواستار آزادی دو کلمبیایی شد که در این ناوگان بودند.
گفته میشود مردم در یونان، ایتالیا، آلمان، تونس و ترکیه تجمع کردهاند تا به توقیف ناوگان توسط رژیم اسرائیل اعتراض کنند. اقدامات این رژیم همچنین انتقاد پاکستان، بولیوی و مالزی را به دنبال داشته است.
منبع: الجزیره