همزمان با هفته دفاع مقدس شهروندخبرنگار ما تصاویری از دیدار با خانواده شهید والامقام گستهم کشوادی در شهرستان خشت و کنارتخته از توابع شهرستان کازرون را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده شهید والامقام گستهم کشوادی توسط مسئول گروه جهادی و فرمانده پایگاه مقاومت شهدای محل الدین در شهر نخل و خرمای کباب (خشت و کنارتخته) برگزار شد.گفتنی است شهید کشوادی ششم فروردین۱۳۴۰ در روستای محل الدین از توابع شهرستان کازرون به دنیا آمد. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ســال ۱۳۶۰ ازدواج کرد که ثمره آن یک دختر بود. به عنوان گروه باندوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم شــهریور ۱۳۶۱، در قصرشیرین توسط نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شــهید شد. آرامستان او در گلزار شــهدای شهر خشت و کنارتخته تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

