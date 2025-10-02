باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که حرکت حدود ۴۵ قایق از بندر «آرسوز» در استان هاتای ترکیه را نشان می‌دهد، اقدامی که ظاهرا در واکنش به توقیف کشتی‌های «ناوگان صمود» توسط رژیم تروریستی اسرائیل صورت گرفته که عازم نوار غزه بودند.

برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که این کاروان دریایی جدید به سمت نوار غزه در حرکت است. با این حال، برخی دیگر اشاره کرده‌اند که هیچ تاییدی مبنی بر اینکه مقصد این کاروان، نوار غزه است وجود ندارد.

آنها احتمال داده‌اند که این اقدام یک تظاهرات اعتراضی دریایی باشد، زیرا برخی از قایق‌ها حامل تعداد زیادی از فعالان حامی فلسطین هستند که باقی ماندن طولانی‌مدت در دریا با این حجم از مسافر را دشوار می‌سازد.

پیش از این، سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل (کان) امروز پنج‌شنبه گزارش داده بود که ارتش این رژیم تروریستی بیش از ۴۰ کشتی و قایق شرکت‌کننده در «ناوگان صمود» را توقیف کرده است. این سازمان اشاره کرد که صد‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در این ناوگان به منظور اخراج از رژیم تروریستی اسرائیل، به بندر اشدود منتقل شده‌اند.

«ناوگان صمود» در اواخر ماه آگوست گذشته از اسپانیا حرکت کرده بود و شامل ۴۵ کشتی با صد‌ها فعال از بیش از ۴۰ کشور جهان بود.

منبع: آر تی