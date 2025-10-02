باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم لرستان (الیگودرز) و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات در الحاق زمین توسط شورای عالی شهرسازی، تاکید کرد: باید برای الحاق زمینهای شهری دولت و مجلس با طرحهای دو یا سهفوریتی وارد عمل شوند و قوانین زائد را اصلاح کنند. مصوبات شورای عالی شهرسازی باید بازنگری شود. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که حدود ۳۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد. باید این زمینها به محدوده شهری الحاق شوند تا این بحران حل شود.
شورای عالی شهرسازی در الحاق زمینها کوتاهی کرده است
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور گفت: الان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که حدود ۳۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد. این در حالی است که قشر جوان و خانوادههای بسیاری فاقد خانه هستند و بحران مسکن همچنان پابرجاست. اگر این زمینها بهدرستی مدیریت و در اختیار طرحهای مسکنی قرار بگیرد، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.
او ادامه داد: مشکل اصلی قوانین دستوپاگیر است. مجموعهای از مصوبات و محدودیتها مانع استفاده از این ظرفیتها شده است. بهعنوان مثال، شورای عالی شهرسازی و شهرداریها در الحاق زمینها به محدودههای شهری کوتاهی میکنند. البته حفاظت از زمینهای کشاورزی لازم است، اما بسیاری از این محدودیتها بیش از اندازه سختگیرانهاند و عملاً مردم را از خانهدار شدن محروم کردهاند.
مصوبات شورای عالی شهرسازی باید بازنگری شود
گودرزی با تاکید بر لزوم ورود جدی مجلس گفت: پیشنهاد من این است که دولت و مجلس با طرحهای دو یا سهفوریتی وارد عمل شوند و این قوانین زائد را اصلاح کنند. حتی اگر برای یک نیمسال این موانع کنار گذاشته شود، میتوانیم اقدامات بزرگی در حوزه مسکن انجام دهیم. مصوبات شورای عالی شهرسازی باید بازنگری شود. وقتی این مصوبات خارج از روح قانون باشد، نهتنها کمک نمیکند بلکه مانع اصلی میشود. به همین دلیل ما نیازمند اصلاح سریع این فرآیندها هستیم.
او افزود: دولت هم باید با در نظر گرفتن وامهای مناسب از مردم حمایت کند. بدون حمایت مالی و تسهیل شرایط بانکی، خانوادهها توان ورود به حوزه ساخت یا خرید مسکن را ندارند.
تعیین سقف جمعیتی یک رویه غلط است باید اصلاح شود
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: امروز تعیین سقف جمعیتی برای بسیاری از شهرها و روستاها عملاً به مانع توسعه تبدیل شده است. در برخی روستاها دهیار یا ادارات خدماترسان مثل آب، برق، گاز و حتی بانکها اجازه صدور مجوز نمیدهند. طرف زمین دارد، میخواهد خانهای ۵۰ یا ۶۰ متری برای خودش بسازد، اما با مخالفت مواجه میشود. نتیجه این است که جوانان روستایی مجبور به مهاجرت میشوند.
او تصریح کرد: این رویه غلط است. وقتی مردم خودشان حاضرند در زمین شخصیشان خانهای کوچک بسازند و امکانات حداقلی هم دارند، چرا باید با مانعتراشی روبهرو شوند؟ این سیاست باید اصلاح شود. ما نمیتوانیم نیاز واقعی مردم را نادیده بگیریم.
بحران آب را بهانه میکنند که بحران مسکن را بسازند
گودرزی با رد استفاده ابزاری از بحران آب گفت: اینکه بحران آب را بهانهای برای جلوگیری از ساختوساز قرار دهند، پذیرفتنی نیست. آیا درست است که ده نفر آدم در یک خانه ۶۰ متری زندگی کنند و بگوییم، چون آب کم است، اجازه ساخت نمیدهیم؟ این منطق درست نیست. اگر واقعاً بحران آب داریم، باید مدیریت منابع اصلاح شود، نه اینکه حق مردم برای خانهدار شدن محدود شود.
دولت باید از مسکن مهر درس بگیرد
او افزود: مسکن مهر در اصل ایده بدی نبود، اما اجرای آن اشتباه بود. خانههایی ساخته شد که کیفیت پایینی داشت، در مناطقی خارج از بافت شهری و فاقد امکانات لازم قرار گرفت و عملاً مردم را گرفتار کرد. ما نباید دوباره چنین راهی را برویم. وظیفه دولت این نیست که خودش خانه بسازد، بلکه باید شرایط را برای ساخت مسکن توسط مردم و بخش خصوصی فراهم کند.
حل بحران نیازمند عزم و اراده شورای عالی شهرسازی و بانک مرکزی است
نماینده مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاهها گفت: شورای عالی شهرسازی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید کنار هم بنشینند و یک لایحه جامع به مجلس بیاورند. ما آمادهایم در مجلس مصوب کنیم تا این قوانین دستوپاگیر اصلاح شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بحران مسکن یکبار برای همیشه حل خواهد شد و مردم از این بلاتکلیفی رها میشوند. فرصت و امکان وجود دارد، فقط نیازمند عزم و اراده جدی هستیم.