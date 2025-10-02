باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی ریاکارانه، توقیف کشتیهای کمکرسانی غزه توسط رژیم اسرائیل را «دزدی دریایی» خواند.
او در سخنرانی جدید خود گفت که این اقدام اسرائیل ثابت میکند که «دستگاه نسلکشی در حالت جنون برای پنهان کردن جنایات خود در غزه است»؛ و در ادامه افزود: «بنیامین نتانیاهو که نسلکشی میکند، حتی کوچکترین شانسی برای برقراری صلح را تحمل نمیکند.»
اردوغان که با تایید طرح جدید ترامپ درباره غزه، رویای فلسطین مستقل را دفن کرده، با ادعای حمایت از فلسطینیان گفت: «ناوگان جهانی صمود بار دیگر وحشیگری در غزه و چهره قاتل اسرائیل را به جهانیان نشان داد. ما برادران و خواهران فلسطینی خود را رها نخواهیم کرد و با تمام توان برای برقراری آتشبس و برقراری صلح تلاش خواهیم کرد.»
شب گذشته، نیروی دریایی رژیم اسرائیل کشتیهای ناوگان صمود را که برای امدادرسانی به سمت غزه میرفتند، در آبهای بینالمللی و حدود ۱۰۰ کیلومتری غزه توقیف کرده و صدها فعال سرنشین آن را بازداشت کرد. این ناوگان که اعضای آن از دهها کشور گوناگون بودند، با هدف رساندن حداقلهای زندگی به سمت نوار غزه در حرکت بودند.
گفته میشود مردم در یونان، ایتالیا، آلمان، تونس و ترکیه تجمع کردهاند تا به توقیف ناوگان توسط رژیم اسرائیل اعتراض کنند. اقدامات این رژیم همچنین انتقاد پاکستان، بولیوی و مالزی را به دنبال داشته است.
منبع: الجزیره