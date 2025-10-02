رئیس جمهور ترکیه توقیف کشتی‌های ناوگان صمود را «دزدی دریایی» و نشانه جنون نسل‌کشی رژیم اسرائیل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی ریاکارانه، توقیف کشتی‌های کمک‌رسانی غزه توسط رژیم اسرائیل را «دزدی دریایی» خواند.

او در سخنرانی جدید خود گفت که این اقدام اسرائیل ثابت می‌کند که «دستگاه نسل‌کشی در حالت جنون برای پنهان کردن جنایات خود در غزه است»؛ و در ادامه افزود: «بنیامین نتانیاهو که نسل‌کشی می‌کند، حتی کوچکترین شانسی برای برقراری صلح را تحمل نمی‌کند.»

اردوغان که با تایید طرح جدید ترامپ درباره غزه، رویای فلسطین مستقل را دفن کرده، با ادعای حمایت از فلسطینیان گفت: «ناوگان جهانی صمود بار دیگر وحشیگری در غزه و چهره قاتل اسرائیل را به جهانیان نشان داد. ما برادران و خواهران فلسطینی خود را رها نخواهیم کرد و با تمام توان برای برقراری آتش‌بس و برقراری صلح تلاش خواهیم کرد.»

شب گذشته، نیروی دریایی رژیم اسرائیل کشتی‌های ناوگان صمود را که برای امدادرسانی به سمت غزه می‌رفتند، در آب‌های بین‌المللی و حدود ۱۰۰ کیلومتری غزه توقیف کرده و صد‌ها فعال سرنشین آن را بازداشت کرد. این ناوگان که اعضای آن از ده‌ها کشور گوناگون بودند، با هدف رساندن حداقل‌های زندگی به سمت نوار غزه در حرکت بودند. 

گفته می‌شود مردم در یونان، ایتالیا، آلمان، تونس و ترکیه تجمع کرده‌اند تا به توقیف ناوگان توسط رژیم اسرائیل اعتراض کنند. اقدامات این رژیم همچنین انتقاد پاکستان، بولیوی و مالزی را به دنبال داشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، ناوگان امدادی ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
مفتی اعظم عمان: حمله به ناوگان صمود تجاوز به انسانیت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
زلزله ۵.۱ ریشتری استانبول را لرزاند
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
آخرین اخبار
کاخ سفید: انتظار داریم حماس پیشنهاد ترامپ را بپذیرد
اردوغان: توقیف ناوگان کمک‌رسانی غزه «دزدی دریایی» است
حرکت ۴۵ قایق از ترکیه در واکنش به توقیف «ناوگان صمود»
تعطیلی دولت آمریکا ضربه‌ای به رشد اقتصادی آن
بلژیک سفیر رژیم اسرائیل را به دلیل توقیف ناوگان صمود احضار کرد
مفتی اعظم عمان: حمله به ناوگان صمود تجاوز به انسانیت است
مخالفت بلژیک با طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
آمریکا احتمالا اطلاعات زیرساخت‌های انرژی روسیه را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
مشاجره لفظی توسک و اوربان بر سر روسیه در حضور خبرنگاران
زلزله ۵.۱ ریشتری استانبول را لرزاند
هشدار زاخارروا درباره استفاده غرب از اموال بلوکه شده روسیه
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
چاقو کشی مقابل کنیسه در منچستر
وزرای گروه هفت درصدد هدفگیری خریداران نفت روسیه
کرملین: آمریکا هنوز به پیشنهاد ما درباره پیمان استارت نو پاسخ نداده است
گسترش شهرک‌های صهیونیستی در سایه طرح ترامپ
تاکید مسکو بر لازم الاجرا شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین روسیه و ایران
اسپانیا کاردار اسرائیل را پس از حمله به کاروان غزه فراخواند
حماس: حمله اسرائیل به ناوگان صمود «دزدی دریایی و تروریسم» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد