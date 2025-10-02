رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سفری یک روزه به مازندران از چند زیرساخت آموزشی شهرستان سیمرغ بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا خانمحمدی امروز -پنجشنبه- در سفری یک روزه به شهرستان سیمرغ همراه با علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از چهار مدرسه نیازمند بهسازی این شهرستان بازدید کرد و پیگیریهایی برای گرهگشایی از فرآیند نوسازی و بهسازی این مدارس داشت.
وی پس از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای سیمرغ و پاسداشت یاد امیر سرلشگر شهید خلبان احمد کشوری در یادمان این شهید سرافراز، از دبستان پسرانه تقوا در این شهرستان بازدید داشت و راهکارهای بهسازی و رفع نیازهای مهم و اولویتدار این مدرسه را مورد بررسی قرار داد.
بازدید از دبستان مختلط مالک اشتر روستای برجخیل، بازدید از دبیرستان نمونه دولتی آیتالله خامنهای و پیگیری برای تسریع در ساخت زمین چمن مصنوعی این دبیرستان و بازدید از ساختمان میراثی دبستان پسرانه شهدای نجارکلا به منظور بررسی امکان مرمت این بنای تاریخی از دیگر برنامههای معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در سفر به شهرستان سیمرغ بود.
خانمحمدی پس از این بازدیدها با حضور در اداره آموزش و پرورش شهرستان سیمرغ و دیدار با جمعی از مسوولان شهرستان، به بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای آموزشی این شهرستان پرداخت و با حضور او در این نشست مصوباتی نیز برای چند فضای آموزشی سیمرغ ثبت شد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در این نشست گفت: برای حل مشکل مدرسه تقوا در گام نخست باید بازسازی این مدرسه را در فهرست طرحهای نهضت عدالت آموزشی قرار دهیم که این اقدام انجام میشود. در عین حال از ظرفیت خیران شهرستان نیز در این زمینه نیاز است که کمک بگیریم.
وی با اشاره به بازدید از دبستان روستای برجخیل اظهار کرد: این مدرسه متاسفانه شرایط مناسبی ندارد و نیاز است که به سرعت یک سری اقدامات و تعمیرات جزئی برای بهتر شدن وضعیت کلاسها در این مدرسه انجام شود.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بهسازی مقدماتی دبستان روستای برجخیل را در قالب طرح شهید عجمیان نیز میتوانیم اجرا کنیم و از برخی منابع دیگر نیز بهره بگیریم. در این زمینه اداره کل نوسازی مدارس مازندران پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد تا نیازهای اولیه این مدرسه برطرف شود.
خانمحمدی درباره ساخت مدرسه جایگزین در روستای برجخیل نیز گفت: امروز پس از بازدید از مدرسه قدیمی روستای برجخیل، پیگیریهای تلفنی برای ازسرگیری عملیات ساخت این مدرسه سه کلاسه به کمک خیر مربوطه انجام شد. این پیگیریها برای آغاز فرآیند ساخت این مدرسه را ادامه میدهیم و طبق ضوابط پس از ورود خیر به فرآیند ساخت، ما نیز از اعتبارات دولتی به ساخت و تکمیل و تجهیز این مدرسه کمک میکنیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره مرمت و بهسازی ساختمان میراثی دبستان شهدای نجارکلا نیز گفت: با توجه به ارزش تاریخی و معماری این بنا، آماده هرگونه همکاری با میراث فرهنگی برای مرمت این مدرسه هستیم.
خانمحمدی ادامه داد: باید پیگیر امضای تفاهمنامه بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی شویم و پس از آن نیز آمادگی داریم تا با نظر کارشناسان میراث فرهنگی، مرمت این ساختمان را انجام دهیم که دانشآموزان در ساختمانی مرمت شده ایمن و با کیفیت تحصیل کنند.
وی درباره برخی درخواستهای مطرح شده مبنی بر نیاز به تجهیزات آموزشی در مدارس شهرستان سیمرغ، گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی نماینده منطقه و همچنین مشاهدات میدانی، افزایش سهم این شهرستان از تجهیزات آموزشی در دستور کار قرار گرفت. در مورد چمن مصنوعی دبیرستان آیتالله خامنهای نیز بلافاصله پس از آمادهسازی بستر، برای تامینو ارسال چمن مورد نیاز از سوی سازمان اقدام میشود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس مازندران خاطرنشان کرد: در حوزه مدرسهسازی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به اعتبارات کلان، به ورود و همراهی خیران نیازمندیم و ۵۰ درصد ساخت هر فضای آموزشی که ساخت آن توسط خیران آغاز شود را از منابع دولتی میپردازیم.
خانمحمدی گفت: معمولا در سفر به استانها سعی میکنم قولهایی بدهم که توان اجرای آنها وجود داشته باشد و شرمنده مردم نشویم. برای تحقق این وعدهها نیز تمام تلاش خود را به کار میگیریم و اداره کل نوسازی مدارس مازندران نیز پیگیر محقق شدن مصوبات این نشست برای بهبود فضای آموزشی شهرستان سیمرغ خواهد بود.
او در پایان این سفر در منزل سرلشگر شهید خلبان احمد کشوری حضور یافت و پس از دیدار و گفتوگو با همسر این شهید والامقام، از او تجلیل کرد.