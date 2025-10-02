ژست صلح طلبی ترامپ تا دمیدن در آتش جنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u067e\u0648\u062a\u06cc\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc \u0635\u0644\u062d \u0637\u0644\u0628\u06cc\u060c \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u062c\u0646\u06af \u0645\u06cc\u062f\u0645\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0646\u0627\u062a\u0648 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0635\u062d\u0628\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n