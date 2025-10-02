باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ژست صلح طلبی ترامپ تا دمیدن در آتش جنگ + فیلم

ترامپ پس از ژست صلح طلبی خود در جنگ اوکراین، حالا برای حملات دوربرد به روسیه چراغ سبز نشان داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ پس از دیدار با پوتین و ادعای صلح طلبی، حالا به تنظیمات اولیه بازگشته و در آتش جنگ میدمد و از حملات ناتو به روسیه صحبت می کند.

مطالب مرتبط
ژست صلح طلبی ترامپ تا دمیدن در آتش جنگ + فیلم
young journalists club

دوگانگی غرب در مواجه با مسئله فلسطین + فیلم

ژست صلح طلبی ترامپ تا دمیدن در آتش جنگ + فیلم
young journalists club

نبرد شرق و غرب در قلب اروپا + فیلم

ژست صلح طلبی ترامپ تا دمیدن در آتش جنگ + فیلم
young journalists club

هشت بار «تشکر» از ترامپ فقط در ۱ دقیقه! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
«صمود» با صدای حامد زمانی به مخاطبان رسید + فیلم
۸۵۵

«صمود» با صدای حامد زمانی به مخاطبان رسید + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم
۷۶۷

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم
۶۶۰

حرکت بیش از ۴۵ کشتی غیرنظامی از بنادر ترکیه به سمت غزه + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
حال‌‌وهوای حرم حضرت معصومه(س) در شب وفات + فیلم
۶۵۲

حال‌‌وهوای حرم حضرت معصومه(س) در شب وفات + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
انفجار در پالایشگاه نفت لس‌آنجس + فیلم
۵۶۷

انفجار در پالایشگاه نفت لس‌آنجس + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۲۰:۱۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
نام او پوتین است مردی که فرو پاشی شوروی سابق و از چشم آمریکا می داند و در پی انتقام البته با تحقق جنگ داخلی در آمریکا
۰
۰
پاسخ دادن