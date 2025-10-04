معاون وزیر جهاد گفت: براساس آمار از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بنابر آمار کشورهای مبدا باید الزامات بهداشتی جمهوری اسلامی در خصوص موضوع واردات گوشت یا هر نوع نهاده، فرآورده دامی  و دام زنده رعایت کنند.

به گفته وی، در خصوص واردات گوشت الزامات بهداشتی را به کشورهای مبدا واردکننده اعلام می کنیم و هم ناظر بهداشتی و شرعی در آن کشور مستقر می شود که براین اساس تفاوتی ندارد از کدام کشور گوشت وارد شود.

رفیعی پور  با بیان اینکه  واردات گوشت قرمز از ۵ قاره در حال انجام است، افزود: کیفیت گوشت های وارداتی در مبدا توسط ناظران بهداشتی و شرعی مستقر می شوند و پس از ورود به مرزهای کشور در مبادی ورودی توسط همکاران دامپزشکی، اسناد چک می شود و در صورت تطابق با کدرهگیری نمونه برداری صورت می گیرد که پس از تایید شاخصه های سلامت، گوشت وارداتی اجازه ترخیص و عرضه در بازار دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین وضعیت واردات گوشت بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.

وی درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان افزود: بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان که بیماری استراتژیک طیور محسوب می شود و تمام کشورهای دنیا مراقبت می کنند تا این ویروس خطرناک در کشور بروز پیدا نکند.

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به آنکه در دهه ۹۰ با انجام واکسیناسیون برعلیه بیماری آنفلوانزا، این بیماری خطرناک در کشور کنترل کردیم، برنامه ملی مراقبت از صنعت طیور بر علیه بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان با همین واکسیناسیون صنعت طیور طی ۸ سال گذشته اپیدمی بیماری نداشتیم و گاها ممکن است در مناطق روستایی و حیات وحش گزارش شود که پس از نمونه برداری و اولویت آزمایش تست می کنیم و سپس اقدامات بهداشتی لازم را انجام می دهیم.

برچسب ها: واردات گوشت ، واردات دام ، بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
خبرهای مرتبط
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
آخرین اخبار
رقابت واحد‌های خبازی گامی موثر در ارتقای کیفیت نان
امسال، از ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز بهره‌برداری می‌شود
تشکیل طوفان حاره‌ای در جنوب دریای عمان/ پرهیز از فعالیت‌های دریایی در نواحی جنوب کشور+عکس
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
جهش اقتصادی ایران با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای
توسعه کشت زعفران مرهمی برای منابع آبی کشور
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه میدهد؟+ عکس
جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور طی دو روز آینده
هشدار سازمان بورس درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تولید زعفران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
تبدیل بندر نگین به قطب توسعه دریا محور کشور
از افزایش شاخص‌های بازار سرمایه تا ورود نقدینگی به بازار
صدور قبوض نجومی برق برای متخلفان در عدم اتصال سامانه املاک و اسکان
ضرورت جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴