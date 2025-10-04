معاون وزیر جهاد گفت: براساس آمار از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بنابر آمار کشورهای مبدا باید الزامات بهداشتی جمهوری اسلامی در خصوص موضوع واردات گوشت یا هر نوع نهاده، فرآورده دامی و دام زنده رعایت کنند.

به گفته وی، در خصوص واردات گوشت الزامات بهداشتی را به کشورهای مبدا واردکننده اعلام می کنیم و هم ناظر بهداشتی و شرعی در آن کشور مستقر می شود که براین اساس تفاوتی ندارد از کدام کشور گوشت وارد شود.

رفیعی پور با بیان اینکه واردات گوشت قرمز از ۵ قاره در حال انجام است، افزود: کیفیت گوشت های وارداتی در مبدا توسط ناظران بهداشتی و شرعی مستقر می شوند و پس از ورود به مرزهای کشور در مبادی ورودی توسط همکاران دامپزشکی، اسناد چک می شود و در صورت تطابق با کدرهگیری نمونه برداری صورت می گیرد که پس از تایید شاخصه های سلامت، گوشت وارداتی اجازه ترخیص و عرضه در بازار دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین وضعیت واردات گوشت بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزارتن گوشت قرمز وارد شده است.

وی درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان افزود: بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان که بیماری استراتژیک طیور محسوب می شود و تمام کشورهای دنیا مراقبت می کنند تا این ویروس خطرناک در کشور بروز پیدا نکند.

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به آنکه در دهه ۹۰ با انجام واکسیناسیون برعلیه بیماری آنفلوانزا، این بیماری خطرناک در کشور کنترل کردیم، برنامه ملی مراقبت از صنعت طیور بر علیه بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان با همین واکسیناسیون صنعت طیور طی ۸ سال گذشته اپیدمی بیماری نداشتیم و گاها ممکن است در مناطق روستایی و حیات وحش گزارش شود که پس از نمونه برداری و اولویت آزمایش تست می کنیم و سپس اقدامات بهداشتی لازم را انجام می دهیم.