باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان به برگزاری دومین تور گردشگری ویژه وابستگان نظامی کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: تقریباً نمایندگانی از ۲۴ کشور دنیا و پنج قاره در این تور حضور دارند و آنها پس از بازدید از جاذبههای گردشگری و شنیدن روایتها، متوجه مقاومت مثالزدنی تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه شدهاند.
وی هدف از برگزاری این تور را نهادینهسازی موضوعات ایران در جهان و معرفی تهران به عنوان شهری متفاوت از سایر پایتختها در ابعاد نظامی و گردشگری عنوان کرد.
قاسمی با بیان اینکه برنامههای ستاد گردشگری شهرداری تهران در هفته فرهنگی تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد گفت: این برنامهها شامل برگزاری بالغ بر ۱۱۰۰ تور گردشگری و ۳۷۴ جشنواره است. این آمار شامل ۲۲ جشنواره منطقهای و ۳۵۲ برنامه در مقیاس محله است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اظهار کرد: با همکاری بخش محلات شهرداری تهران، تقریباً تمامی محلات شهر درگیر تورها و جشنوارهها هستند تا مردم به محض خروج از منزل، با موضوعات گردشگری درگیر شوند.
رئیس ستاد گردشگری گفت: بازدید از موزههای شهرداری امروز و فردا رایگان است؛ و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر زمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعههای خود را رایگان اعلام نماید، شهرداری تهران نیز بلافاصله موزههای خود را رایگان خواهد کرد.
قاسمی در پایان به تعداد بالای موزههای شهر اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷۰ موزه و خانه موزه در تهران داریم.
وی از خانههای مشاهیر، مجموعه دارآباد، باغ موزه هفت چنار، خانه موزه آیتالله مطهری و خانه موزه عزتالله انتظامی به عنوان محلهای گردشگری شهرداری تهران نامبرد و یادآور شد که شهرداری طی سالهای اخیر بسیاری از خانههای تاریخی را به موزه تبدیل کرده کرده است.