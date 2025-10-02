رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: برنامه‌های هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان به برگزاری دومین تور گردشگری ویژه وابستگان نظامی کشور‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تقریباً نمایندگانی از ۲۴ کشور دنیا و پنج قاره در این تور حضور دارند و آنها پس از بازدید از جاذبه‌های گردشگری و شنیدن روایت‌ها، متوجه مقاومت مثال‌زدنی تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه شده‌اند.

وی هدف از برگزاری این تور را نهادینه‌سازی موضوعات ایران در جهان و معرفی تهران به عنوان شهری متفاوت از سایر پایتخت‌ها در ابعاد نظامی و گردشگری عنوان کرد.

قاسمی با بیان اینکه برنامه‌های ستاد گردشگری شهرداری تهران در هفته فرهنگی تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد گفت: این برنامه‌ها شامل برگزاری بالغ بر ۱۱۰۰ تور گردشگری و ۳۷۴ جشنواره است. این آمار شامل ۲۲ جشنواره منطقه‌ای و ۳۵۲ برنامه در مقیاس محله است. 

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اظهار کرد: با همکاری بخش محلات شهرداری تهران، تقریباً تمامی محلات شهر درگیر تور‌ها و جشنواره‌ها هستند تا مردم به محض خروج از منزل، با موضوعات گردشگری درگیر شوند.

رئیس ستاد گردشگری گفت: بازدید از موزه‌های شهرداری امروز و فردا رایگان است؛ و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر زمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعه‌های خود را رایگان اعلام نماید، شهرداری تهران نیز بلافاصله موزه‌های خود را رایگان خواهد کرد.

قاسمی در پایان به تعداد بالای موزه‌های شهر اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷۰ موزه و خانه موزه در تهران داریم.

وی از خانه‌های مشاهیر، مجموعه دارآباد، باغ موزه هفت چنار، خانه موزه آیت‌الله مطهری و خانه موزه عزت‌الله انتظامی به عنوان محل‌های گردشگری شهرداری تهران نام‌برد و یادآور شد که شهرداری طی سال‌های اخیر بسیاری از خانه‌های تاریخی را به موزه تبدیل کرده کرده است.

۱۳:۵۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
۰۸:۳۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
دولت باید تمام دنیا را بیاورد ایران و رایگان ایرانگردیشون کنه
۰۷:۰۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
۴۰ سال پیش که ما دانش آموز بودیم معلمهای پرورشی برنامه بازدید از موزه ها برای دانش آموزان میذاشتن در سال تحصیلی چند تا موزه بازدید میکردیم ولی متاسفانه بچه های این دوره با موزه گردی بیگانه اند
۰۰:۴۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
جاسوسان دشمن؟!
۲۰:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چرا وابستگان نظامیان کشورای دیگه بیان تهران گردی کنن؟! یعنی نمیدونین اگر چنتا از این بخان جاسوسی کنن تهش چی میشه؟!
۲۰:۰۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
حالا این نظامیان کدوم کشورها هستند ؟!!
