باشگاه خبرنگاران - فرزانه صادق عصر پنجشنبه در ادامه سفر یکروزه به استان بوشهر به مناسبت روز ملی نخبگان در نشست با عنوان نخبه این استان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی زنان در ایران گفت: فعالیت زنان در سراسر دنیا با دشواری همراه است؛ چرا که آنان علاوه بر مسئولیتهای اجتماعی و مدیریتی، وظایف مهمی چون مادری و همسری را نیز بر دوش دارند، همین امر گاهی مسیر را پیچیده میکند اما در عین حال، قدرت و اثرگذاری آنان را بیشتر ساخته است.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست که با برنامهریزی و مدیریت مهری صفری، مشاور امور بانوان و خانواده وزارت راه و شهرسازی، برگزار شد، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران سالهاست که به نقش زنان توجه شده و امروز، در دولت چهاردهم، برای دومین بار در تاریخ انقلاب، یک بانو در رأس وزارتخانهای زیربنایی قرار گرفته است و این تصمیم، نتیجه تابوشکنی رئیسجمهور و توجهههای مقام معظم رهبری به جایگاه ویژه زنان در جامعه است.
نقش زنان در تاریخ پایداری ایران
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «هیچیک از ما خسته نمیشویم زیرا این سرزمین متعلق به ما و فرزندان ماست»، افزود: از تنگستان و دلوار تا سراسر ایران، زنان در خط مقدم ایستادگی بودهاند، چه در دوران استعمار، چه در دفاع مقدس و چه در جنگ ۱۲ روزه، زنان ایرانی با ایثار و ازخودگذشتگی پشتوانه اصلی مقاومت ملت بودهاند.
وی به حضور بانوان فرهیخته در این نشست اشاره کرد و گفت: از پژوهشگر و استاد دانشگاه گرفته تا بانویی که در جادهها فعالیت میکند یا کسی که به سلامت جسم و روان جامعه میپردازد، همه نشان میدهند که زنان امروز نیز همچون گذشته نقشآفرین و اثرگذارند.
ظرفیتهای ویژه بوشهر در اقتصاد ملی
صادق با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی استان بوشهر گفت: بندر سیراف در دوران ساسانیان با حضور ادیان مختلف، نمونهای از تاریخ پررونق تجارت ایران بوده است و امروز نیز بوشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و میتواند نقشی مهم در توسعه ملی ایفا کند.
وی ادامه داد: پروژههای مختلفی از جمله راهآهن، راههای روستایی، بیمارستانها و بنادر در این استان در دست اجراست که برخی طرحها منابع مالی کلانی میطلبد و با توجه به محدودیت منابع باید با راهبرد و برنامه جدید تأمین مالی مدیریت و تکمیل شوند.
صادق ادامه داد: در این مسیر حمایت استاندار، نمایندگان استان و نگاه ویژه رئیسجمهور بسیار مؤثر خواهد بود.
قدردانی از بانوان و امید به آینده
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مردم بوشهر تصریح کرد: امیدوارم در دیدارهای آینده، با تکمیل برخی پروژه ها و تسریع در تکمیل آنها بخشی از مطالبات و خستگیهای مردم این استان کاهش یابد.
وی با ابلاغ سلام ویژه رئیسجمهور به حاضران گفت: این نشست برای من بسیار امیدآفرین و انگیزهبخش بود و بیتردید گزارشی از آن در دولت ارائه خواهد شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز پنجشنبه دهم مهرماه وارد بوشهر شد. وی در این سفر از پروژه راهآهن بوشهر – شیراز بازدید کرد و سپس در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقرسانی مجتمع بندری نگین حضور یافت.
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، بازدید از پروژه ۸۳۲ واحدی مسکن شهر بوشهر و سایت بیمارستان جایگزین فاطمی الزهرا (س) از دیگر برنامه های وزیر راه و شهرسازی در این سفر بود.
حضور در جلسه مجمع نمایندگان استان و آیین تجلیل از خانوادههای معظم شهدای وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر برنامههای این سفر است.
وی همچنین با بانوان نخبه استان دیدار کرد و در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی و شورای برنامهریزی و توسعه استان حضور خواهد یافت.