باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره مدت زمان لازم برای پاسخ دادن به طرح جدید او درباره غزه، ضربالاجلی را برای حماس تعیین خواهد کرد.
در پاسخ به سوال فاکس نیوز، مبنی بر اینکه آیا نقطه مشخصی وجود دارد که نشان دهد حماس از پیشنهاد ترامپ «کنارهگیری» کرده یا خیر، گفت: «این سوال بسیار خوبی است و خط قرمزی است که رئیس جمهور باید تعیین کند؛ و من مطمئنم که او این کار را خواهد کرد. رئیس جمهور و تیم او روی این طرح ۲۰ بندی جامع و دقیق بسیار سخت کار کردهاند».
لیویت افزود: «این یک طرح قابل قبول است و ما امیدواریم و انتظار داریم که حماس آن را بپذیر تا بتوانیم به جلو حرکت کنیم».
از زمان آغاز جنگ غزه، آمریکا بارها پیشنهادهای مورد حمایت رژیم اسرائیل را که بعید بود مورد پذیرش حماس واقع شود، مطرح کرده و سپس این جنبش را به عنوان مانع اصلی پایان دادن به جنگ سرزنش کرده است. این در حالی است که دیپلماتهای اسرائیلی نیز اذعان کردهاند بنیامین نتانیاهو بارها و در آخرین لحظات توافق، با طرح شروط جدید مانع از آن شده است.
این بار نیز ترامپ میگوید که به حماس ۳ تا ۴ روز فرصت میدهد تا طرح ۲۰ بندی را بپذیرد. این طرح شامل آتشبس فوری، تبادل تمامی اسرای اسرائیلی با شماری از اسرای فلسطینی، عقبنشینی رژیم اسرائیل از غزه، خلع سلاح حماس و معرفی یک دولت انتقالی برای هدایت غزه است.
وبسایت آمریکایی اکسیوس روز گذشته گزارش داد که این طرح، با طرحی که پیشتر آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی بر سر آن توافق کرده بودند، تفاوت قابل توجهی دارد و به همین دلیل سبب خشم این کشورها شده است.
منبع: رویترز